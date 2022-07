Komandan: Angkatan Bersenjata Iran Mempertahankan Kekuatan Meskipun Ada Sanksi

IslamTimes - Komandan Divisi Lintas Udara Angkatan Darat Iran menyoroti kekuatan angkatan bersenjata negara itu meskipun ada tekanan sanksi anti-Iran.

“Kami telah berada di bawah tekanan sanksi berat selama lebih dari 40 tahun tetapi angkatan bersenjata kami telah mempertahankan kekuatan mereka,” kata Brigadir Jenderal Yusuf Qorbani, berbicara pada sebuah upacara di kota utara Qazvin.Dia menambahkan bahwa musuh telah memprovokasi kekacauan di beberapa negara tetangga tetapi mereka tidak berani berpikir untuk mengancam Republik Islam berkat kekuatan angkatan bersenjata Iran.“Hari ini, angkatan bersenjata kami dikenal sebagai kekuatan pencegah di dunia,” kata Brigadir Jenderal Qorbani, menambahkan bahwa Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Ain al-Asad yang menampung pasukan AS di Irak setelah kemartiran Letnan Jenderal Qassem Suleimani dan Amerika Serikat tidak berani bereaksi, yang menunjukkan kekuatan Iran di dunia.Pada Januari 2020, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan rentetan rudal balistik di dua pangkalan yang dikelola AS di Irak sebagai bagian dari balas dendam yang dijanjikan beberapa hari setelah militer AS membunuh Komandan Pasukan Quds Letnan Jenderal Suleimani di Baghdad. Iran menyebut serangan IRGC sebagai "Operasi Martir Soleimani."Rudal itu menargetkan pangkalan udara di Erbil Irak serta pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi barat negara Arab Anbar, dalam apa yang digambarkan Tehran sebagai “tamparan pertama.”Menurut Departemen Pertahanan AS, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan di pangkalan AS. Iran, bagaimanapun, mengatakan Washington menggunakan istilah itu untuk menutupi jumlah orang Amerika yang tewas selama pembalasan.[IT/r]