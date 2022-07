AS dan Israel Tanda Tangani Deklarasi Menyusul Ancaman Biden untuk Menggunakan Kekuatan Militer Melawan Iran

IslamTimes - Amerika Serikat dan Zionis Israel telah menandatangani deklarasi strategis bersama, mengulangi tuduhan terhadap Iran dan berjanji untuk menghadapi program nuklir negara itu beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden mengancam Tehran dengan serangan militer.

Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden AS Biden dan perdana menteri sementara Zionis Israel Lapid pada hari Kamis (14/7), Washington berjanji untuk terus mendukung kemampuan militer Zionis Israel di kawasan itu sambil juga membuat ancaman terhadap Iran.Dokumen tersebut, yang disebut Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis AS-Zionis Israel Yerusalem, menggarisbawahi "komitmen Washington untuk tidak pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir" sambil memanfaatkan "semua elemen kekuatan nasionalnya untuk memastikan hasil itu."Tuduhan terhadap program nuklir Iran datang ketika Tehran telah menegaskan kembali bahwa program itu murni untuk tujuan damai dan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei bahkan telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perolehan, pengembangan, dan penggunaan senjata nuklir melanggar prinsip-prinsip Islam dan oleh karena itu dilarang.Deklarasi baru datang ketika Biden mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk melawan program nuklir Iran sebagai "upaya terakhir."Komentarnya, disiarkan Rabu (13/7), datang dalam sebuah wawancara dengan Saluran 12 Zionis Israel yang direkam sebelum dia meninggalkan Washington. Ditanya tentang menggunakan kekuatan militer melawan Iran, Biden berkata, “Jika itu adalah pilihan terakhir, ya.”'Zionis Agung' di Zionis Israel dengan Ancaman Terhadap Iran, PalestinaBiden telah menggunakan setiap kesempatan untuk mendukung rezim Zionis Israel, membuat PM sementara Zionis Israel Yair Lapid memuji presiden AS sebagai "Zionis Agung" dan salah satu "teman terbaik yang pernah dikenal Zionis Israel."“Anda pernah mendefinisikan diri Anda sebagai seorang Zionis. Anda mengatakan bahwa Anda tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis, dan Anda benar. Dan dalam kasus Anda, seorang Zionis yang hebat,” kata Lapid.Pengamat percaya bahwa dukungan tanpa syarat dari AS untuk Zionis Israel, sebagai satu-satunya rezim yang secara terbuka mengancam Iran dengan agresi militer, dapat lebih memberanikan Zionis.Pada 2015, Iran menandatangani perjanjian nuklir – yang disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) – dengan enam kekuatan dunia untuk meyakinkan dunia tentang sifat damai dari program nuklirnya. Namun, kesepakatan itu dibatalkan oleh mantan presiden AS Donald Trump demi kampanye "tekanan maksimum" terhadap Republik Islam tersebut.Meskipun dipuji sebagai langkah positif dan pencapaian diplomatik besar oleh sebagian besar komunitas internasional, JCPOA diserang khususnya oleh Zionis Israel meskipun fakta bahwa rezim melanjutkan program nuklir rahasianya tanpa inspeksi pengawas nuklir PBB.Iran telah mengurangi komitmen di bawah JCPOA sebagai tanggapan terhadap pelanggaran perjanjian oleh pihak Amerika, mencatat bahwa semua tindakan perbaikannya, yang diambil dengan pra-pengumuman, dapat dibalik segera setelah sanksi ilegal terhadap negara tersebut dihapus.Pembicaraan antara Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan untuk menghapus sanksi dimulai pada April 2021 di Wina, tetapi terhenti karena keragu-raguan Washington dan kegagalan untuk menawarkan jaminan bagi kemampuan Iran untuk menuai semua manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.Amman tidak pernah menganggap Iran sebagai ancaman, menyambut baik hubungan bilateral yang bersahabat: PM YordaniaAliansi keamanan Arab-IsraelDeklarasi baru telah ditandatangani saat Biden melakukan kunjungan pertamanya ke kawasan Asia Barat. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu agenda Biden dalam perjalanan ini adalah untuk menciptakan aliansi militer antara rezim Israel dan sejumlah negara Arab untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai ancaman Iran.Sementara sejumlah negara Arab di kawasan itu, termasuk Irak, Qatar, dan Kuwait, telah menyatakan penentangan mereka terhadap rencana semacam itu.Para pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan beberapa negara regional tentang memberikan pijakan kepada Israel, menyebut aktivitas destabilisasi rezim sebagai sumber utama ketidakamanan di wilayah tersebut.Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani menekankan pekan lalu bahwa peningkatan kehadiran AS di kawasan itu hanya akan menimbulkan ketidakamanan dan membantu menyebarkan terorisme.“Setiap tindakan untuk membuka jalan bagi peningkatan kehadiran dan peran Amerika Serikat dalam mekanisme keamanan regional tidak akan menghasilkan apa-apa selain ketidakamanan, ketidakstabilan, dan penyebaran terorisme di seluruh kawasan,” katanya.Dia menambahkan bahwa rencana untuk membangun apa yang disebut sistem pertahanan udara bersama itu provokatif dan “Republik Islam Iran menganggapnya sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya sendiri serta keamanan regional.”"AS muncul dengan ide-ide seperti itu tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang realitas kawasan, dan hanya dengan tujuan memicu Iranofobia dan menciptakan perpecahan di antara negara-negara kawasan," kata pejabat itu.[IT/r]