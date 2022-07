Menanggapi Ancaman Biden, Presiden Raeisi Memperingatkan Kesalahan Apa pun oleh AS dan Sekutunya Akan Ditanggapi dengan Keras oleh Iran

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raeisi mengatakan bangsa Iran tidak dapat memaafkan ketidakamanan dan krisis di kawasan itu, memperingatkan bahwa kesalahan apa pun oleh musuh akan mendapat tanggapan keras dari Republik Islam yang akan membuat mereka menyesali tindakan mereka.

Raeisi membuat pernyataan itu dalam kunjungan Kamis (14/7) ke provinsi Kermanshah di Iran barat, merujuk pada aktivitas bermusuhan dan destabilisasi Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah tersebut."Dalam pertemuan masyarakat Kermanshah yang menentang, saya mengatakan bahwa kesalahan apa pun yang dilakukan Amerika dan sekutu mereka di kawasan dan dunia akan mendapat tanggapan keras dan disesalkan," katanya."Hari ini, Republik Islam Iran lebih kuat dari sebelumnya," kata Presiden Raeisi, seraya menambahkan Amerika Serikat sebaliknya lebih lemah dari sebelumnya.Presiden juga mengatakan, "Bangsa besar Iran tidak menerima segala jenis ketidakamanan dan krisis di kawasan itu, dan negara-negara Muslim di kawasan itu membenci hubungan memalukan pemerintah mereka dengan Amerika, yang telah menyebabkan penjarahan kekayaan negara mereka. ."Pernyataannya muncul sehari setelah Presiden AS Joe Biden membuka kunjungan pertamanya ke kawasan itu sejak menjabat dengan memberi tahu para pemimpin Zionis Israel tentang tekadnya untuk menghadapi program energi nuklir Iran, dengan mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan sebagai "upaya terakhir".Pada hari Kamis (14/7), Biden menandatangani deklarasi strategis bersama dengan perdana menteri Israel Yair Lapid bersumpah bahwa AS akan menggunakan "semua elemen dalam kekuatan nasionalnya" untuk menghadapi program energi nuklir Iran.Presiden Raeisi menyinggung kekuatan dan otoritas militer Iran, menyebutnya sebagai faktor keamanan di kawasan dan menekankan bahwa Republik Islam tidak akan menerima ketidakamanan atau krisis di kawasan itu."Rezim Zionis seharusnya tidak memiliki pandangan yang tamak terhadap Timur Tengah dan Asia Barat, dan tidak akan pernah memiliki hubungan normal di kawasan ini," katanya.Raeisi mengatakan Republik Islam tidak melihat campur tangan AS dan sekutunya di kawasan itu sebagai hal lain selain menciptakan krisis, "karena negara-negara ini terus-menerus mentransmisikan ketidakamanan dan terorisme ke kawasan".Presiden AS akan menghabiskan dua hari di wilayah pendudukan untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan setelah itu, ia akan melakukan penerbangan langsung dari Israel ke kota pelabuhan Arab Saudi Jeddah di Laut Merah untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak sekutu Teluk Persia. .Biden dijadwalkan bertemu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan para pemimpin regional lainnya selama kunjungan profil tinggi, di tengah spekulasi bahwa ia akan secara agresif mendorong normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv.Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada 2020 menjadi negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menormalkan hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.Arab Saudi belum ikut-ikutan, tetapi kedua belah pihak telah melihat kontak yang berkembang dan pemulihan hubungan de-facto dalam beberapa tahun terakhir.Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Rabu, Biden mengatakan kepada Channel 12 berita Israel bahwa AS akan meninggalkan pembicaraan nuklir yang terhenti jika kembali ke pakta itu bergantung pada penghapusan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dari daftar hitamnya.Raeisi berkata, "Kami menganggap kekuatan Amerika lebih lemah hari ini daripada sebelumnya, dan seperti yang dikatakan orang Barat sendiri, kebijakan tekanan maksimum terhadap Republik Islam dengan menjatuhkan sanksi dan ancaman telah gagal, dan mereka seharusnya tidak menguji kebijakan ini. masa lalu lagi."