Kota New York Mengeluarkan Video dengan Rencana Darurat Perang Nuklir 

IslamTimes - Kota New York meluncurkan video pengumuman layanan masyarakat baru minggu ini yang berfokus pada persiapan warga untuk perang nuklir. Siaran pers oleh Departemen Manajemen Darurat kota yang mengumumkan video tersebut mengatakan bahwa "sementara kemungkinan insiden senjata nuklir terjadi di/dekat Kota New York sangat rendah, penting bagi warga New York untuk mengetahui langkah-langkah untuk tetap aman."



PSA baru mendorong warga New York untuk mengambil "langkah sederhana" berikut jika terjadi ledakan nuklir di kota:

Masuk ke dalam.

Tetap didalam.

Pantau terus.



Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan darurat seperti tempat berlindung, persediaan air dan makanan yang aman, atau kebutuhan lain bagi mereka yang selamat dari serangan awal.



Wartawan yang berbasis di New York Don DeBar menunjukkan absurditas dari praktik yang direkomendasikan yang ditetapkan dalam video, menunjukkan bahwa kemungkinan akan ada sangat sedikit yang berdiri bahkan setelah satu ledakan bom nuklir di kota, dan fakta bahwa kemungkinan akan ada beberapa ledakan seperti itu pada target yang begitu penting.



"Pemerintahan Eric Adam meminta orang untuk 'masuk ke dalam dan tinggal di dalam' setelah serangan nuklir yang kemungkinan akan menghancurkan sebagian besar bangunan di kota dan sekitarnya. Dengan kata lain, tidak akan ada 'bagian dalam' untuk dikunjungi," DeBar berkata, menunjukkan bahwa tidak akan ada tempat untuk pergi dan tidak ada cara untuk sampai ke sana.



Dia bertanya, "Apakah ini dunia yang ingin diberikan oleh Administrasi Biden kepada kita?"



DeBar merujuk pada tantangan geostrategis yang muncul di Ukraina saat ini, dengan mengatakan bahwa, seiring semakin jelas bahwa pembuatan kebijakan di Washington telah ditangkap oleh orang-orang yang secara jujur ​​percaya bahwa mereka dapat memaksa perubahan rezim di Rusia, dan tampaknya bersedia untuk mendorong setiap tombol yang mungkin kecuali yang nuklir, "pertanyaan ini muncul dengan sendirinya: Apakah persenjataan nuklir strategis Rusia benar-benar dimaksudkan sebagai pertahanan terhadap serangan nuklir - dengan kata lain, MAD - atau apakah itu juga dianggap sebagai pertahanan terhadap penaklukan oleh perubahan rezim atau non- -metode nuklir?"



“Bagi saya, kebijakan di sini dibuat oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka dapat mengulangi 31 Desember 1991,” katanya, menambahkan, “Saya tidak percaya bahwa penyerahan semacam itu secara politis mungkin dilakukan di Rusia, mengingat ingatan orang-orang di sana pada 1990-an. .'



"Apakah Rusia," tanyanya, "didorong ke sudut di mana dia harus menyerang dengan senjata nuklir? Dan jika itu yang terjadi, apa strategi terbaik mereka? Satu senjata medan perang yang membuat pelanggaran, dimaksudkan untuk mendukung AS ? Atau apakah mereka memutuskan AS gila dan mencoba melenyapkannya sebagai satu-satunya cara bertahan hidup mereka? Atau sesuatu yang lain?"[IT/r]