Axios: AS Mengumpulkan 30 Pemerintah untuk Melawan Hizbullah 

IslamTimes - Untuk tujuan melawan Hizbullah, departemen luar negeri AS mengumpulkan sekitar 30 pemerintah yang diwakili oleh diplomat, aparat penegak hukum, dan pakar intelijen dari entitas Zionis, Arab Saudi, empat negara Teluk, dan 20 negara lainnya, Axios melaporkan.

Pejabat dari Bahrain, entitas Zionis, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, UEA, dan banyak negara Eropa, Afrika, dan Amerika Latin ambil bagian, menurut sumber yang mengetahui langsung.30 pihak menghadiri pertemuan pada 29-30 Juni, yang diadakan di Eropa dan merupakan pertemuan pertama sejak Presiden AS Biden menjabat, situs web tersebut menjelaskan.Pertemuan Kelompok Koordinasi Penegakan Hukum, yang didirikan pada tahun 2014, merupakan bagian dari upaya yang dipimpin oleh AS untuk memobilisasi 'negara-negara' untuk melawan kegiatan Hizbullah di luar Lebanon untuk memblokir 'jaringan teror, keuangan dan pengadaannya,' kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada Axios.Pejabat Departemen Luar Negeri juga mengatakan bahwa salah satu poin utama yang ingin ditekankan AS kepada para peserta adalah bahwa meskipun ada masalah ekonomi di Iran dan Lebanon, Hizbullah masih memperluas aktivitasnya di seluruh dunia.