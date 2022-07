Para Pejabat: Dinas Rahasia AS Menghapus Pesan Teks yang Dicari dalam Penyelidikan 6 Januari

IslamTimes - Dinas Rahasia AS menghapus pesan teks dari 5 dan 6 Januari 2021, setelah badan pengawas memintanya, menurut surat yang diberikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri kepada komite DPR dan Senat.

Dalam sebuah surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Keamanan Dalam Negeri Senat yang menyelidiki peristiwa 6 Januari, kantor inspektur jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) (OIG) menyatakan pada hari Kamis bahwa "banyak" pesan telah dihapus oleh Secret Service.Sementara Secret Service menyatakan bahwa pesan teks hilang karena "program penggantian perangkat," surat itu berpendapat bahwa penghapusan terjadi segera setelah pejabat pengawas meminta catatan tersebut kepada badan tersebut.Setelah surat itu diterbitkan pada hari Kamis (14/7), Bennie Thompson, yang memimpin panel kongres yang menyelidiki serangan Capitol dan Komite Keamanan Dalam Negeri DPR, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita lokal bahwa dugaan penghapusan itu "mengkhawatirkan.""Jika ada cara kami dapat merekonstruksi teks atau apa yang Anda miliki, kami akan melakukannya," kata Thompson.Namun, tidak jelas dari surat itu pesan apa yang diyakini oleh kantor inspektur jenderal telah dihapus atau bukti apa yang mungkin ada di dalamnya.Dalam pernyataan panjang yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut, juru bicara Secret Service Anthony Guglielmi menekankan bahwa agensi tersebut telah "sepenuhnya" bekerja sama dengan kantor inspektur jenderal."DHS OIG meminta komunikasi elektronik pertama kali pada 26 Februari 2021, setelah migrasi berjalan lancar," kata Guglielmi."Dinas Rahasia memberi tahu DHS OIG tentang hilangnya data ponsel tertentu, tetapi mengonfirmasi kepada OIG bahwa tidak ada teks yang dicarinya hilang dalam migrasi."Juru bicara itu lebih lanjut mengatakan bahwa meskipun ada pernyataan dari kantor inspektur jenderal, karyawannya telah diberikan "akses yang tepat dan tepat waktu" ke materi tersebut.DHS tidak menanggapi pertanyaan media mengenai masalah ini sampai Kamis (14/7) malam.Serangan 6 Januari 2021 di kompleks legislatif yang luas, yang dikenal sebagai US Capitol, terjadi beberapa minggu setelah klaim palsu disebarkan oleh presiden saat itu Donald Trump bahwa ia telah memenangkan pemilihan presiden 2020.Anggota parlemen AS yang duduk di panel Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelidiki serangan itu menuduh Trump pada hari Selasa menghasut kekerasan dalam upaya terakhir untuk tetap berkuasa setelah dikalahkan oleh saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pemilihan presiden.Menurut sebuah laporan di The Intercept, wakil presiden saat itu Mike Pence berada di Capitol untuk mengesahkan hasil hari itu. Ketika para perusuh memasuki gedung, Dinas Rahasia mencoba mengusir Pence dari tempat kejadian."Saya tidak akan naik mobil," kata Pence kepada Secret Service pada 6 Januari. "Jika saya naik kendaraan itu, kalian akan lepas landas.""Orang-orang perlu memahami bahwa jika Pence mendengarkan Dinas Rahasia dan melarikan diri dari Capitol, ini bisa menjadi jauh lebih buruk," kata seorang pejabat kongres seperti dikutip dalam laporan itu. “Itu bisa menjadi kudeta yang berhasil, bukan hanya percobaan.”[IT/r]