Arab Saudi Membuka Wilayah Udaranya untuk 'Semua Maskapai' sebagai Isyarat kepada Rezim Israel

IslamTimes - Arab Saudi mengatakan pihaknya mencabut pembatasan pada “semua maskapai penerbangan” yang menggunakan wilayah udaranya, sebagai sikap terbuka terhadap Zionis Israel menyusul janji Presiden AS Joe Biden untuk secara agresif mendorong normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Saudi (GACA) mengatakan dalam sebuah pernyataan di halaman Twitter-nya pada hari Jumat (15/7) bahwa wilayah udara negara itu sekarang terbuka untuk semua maskapai yang memenuhi persyaratan untuk penerbangan, sejalan dengan konvensi internasional yang mengatakan tidak boleh ada diskriminasi antara pesawat sipil.Keputusan itu dibuat “untuk melengkapi upaya kerajaan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat global yang menghubungkan tiga benua,” tambah pernyataan itu.* Kunjungan Joe Biden yang sangat digembar-gemborkan ke Arab Saudi pasti akan gagalPresiden AS berusia 79 tahun itu menyambut baik langkah "bersejarah", yang terjadi saat dia dijadwalkan mendarat di Riyadh pada Jumat (15/7) malam, selama tur regional yang dia mulai pada Rabu (13/7) dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang diduduki Zionis Israel."Keputusan ini adalah hasil dari diplomasi yang gigih dan berprinsip presiden dengan Arab Saudi selama berbulan-bulan, yang berpuncak pada kunjungannya hari ini," kata penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.Biden dijadwalkan bertemu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan para pemimpin regional lainnya selama tur terkenalnya di Timur Tengah.Pada akhir 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menjadi negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menormalkan hubungan dengan Zionis Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump. Arab Saudi diam-diam mendukung kesepakatan, yang juga disebut Kesepakatan Abraham, tetapi tidak secara terbuka menjadi normal dengan Israel sebagian karena pertimbangan domestik.Namun, kerajaan diperkirakan akan ikut-ikutan karena kedua belah pihak memperluas interaksi mereka, terlepas dari klaim Riyadh bahwa mereka berkomitmen pada Apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel pada pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat. negara Palestina dalam perbatasan 1967.* Jihad Islam: Perjalanan Biden ke Timur Tengah 'acara yang tidak menguntungkan', hanya melayani Zionis IsraelPada November 2020, Riyadh memberikan izin kepada maskapai penerbangan Zionis Israel untuk menggunakan wilayah udaranya, beberapa jam sebelum penerbangan pertama Israel ke UEA akan lepas landas.Para pemimpin Palestina, aktivis, dan orang-orang biasa telah berulang kali menolak kesepakatan normalisasi Arab-Zionis Israel sebagai “tikaman di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”Pada Senin (11/7) sore, sebuah jet pribadi Zionis Israel mendarat di Arab Saudi di tengah spekulasi bahwa kerajaan Teluk Persia dan rezim Tel Aviv mungkin menormalkan hubungan diplomatik selama kunjungan presiden AS ke negara Arab.Pesawat, yang sebelumnya digunakan oleh agen mata-mata Zionis Israel Mossad, berangkat dari Bandara Ben Gurion Tel Aviv dan mendarat di ibu kota Saudi, Riyadh, menurut Simon Arann, seorang komentator urusan politik untuk jaringan televisi Makan berbahasa Arab Zionis Israel.* 'Zionis Agung' di Zionis Israel dengan ancaman terhadap Iran dan PalestinaLaporan itu muncul sehari setelah perdana menteri sementara Zionis Israel menyatakan harapan bahwa rezim akan menjalin hubungan diplomatik formal dengan Arab Saudi.“Zionis Israel mengulurkan tangannya ke semua negara di kawasan itu dan menyerukan kepada mereka untuk membangun hubungan dengan kami, menjalin hubungan dengan kami, dan mengubah sejarah untuk anak-anak kami,” kata Yair Lapid selama pertemuan kabinet mingguan.Dia menegaskan bahwa Biden akan membawa “pesan perdamaian dan harapan dari kami” ketika dia berangkat ke Arab Saudi.[IT/r]