Komandan: Biden 'Mengantuk' di Balik Ancamannya untuk Menggunakan Kekuatan terhadap Iran

IslamTimes - Ancaman Presiden AS Joe Biden untuk menggunakan kekuatan terhadap Republik Islam berasal dari sesekali "mengantuk", seorang jenderal senior Iran mengatakan ketika dia menceritakan sejarah kekalahan putus asa Washington dan sekutunya melawan Tehran.

Dalam sebuah wawancara dengan Saluran 12 Zionis Israel yang ditayangkan pada hari Rabu (13/7), Biden ditanya apakah dia bersedia menggunakan kekuatan militer melawan Iran, yang dia jawab, “Jika itu adalah pilihan terakhir, ya.”Presiden AS membuat pernyataan menjelang kunjungan ke wilayah yang diduduki Zionis Israel, di mana dia juga berjanji bahwa AS akan bekerja dengan sekutunya, termasuk Zionis Israel, untuk menghadapi apa yang disebutnya “kegiatan destabilisasi” Iran.Menanggapi komentar tersebut, Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan pada hari Jumat (15/7) bahwa AS dan Zionis Israel harus melihat sejarah kegagalan mereka melawan Republik Islam dan sekutu regionalnya.“Kami menganggap penggunaan ungkapan 'resorting to force' oleh presiden AS yang menyedihkan dan perdana menteri yang putus asa dari rezim Zionis Israel palsu [Yair Lapid] sebagai bagian dari perang psikologis, delusi, dan catatan sejarah kantuk mereka," Shekarchi dikatakan.Dia lebih lanjut menguraikan bahwa AS dipermalukan ketika "sarang spionase" diambil alih di Tehran; ketika pasukannya "dikuburkan" di gurun Tabas; ketika dikalahkan dalam perang delapan tahun mantan diktator Irak Saddam Hussein di Iran; dan ketika Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad yang dikelola AS di Irak setelah militer AS membunuh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Suleimani.Jenderal Iran itu juga menunjukkan kekalahan dan kegagalan memalukan AS dan rezim Zionis Israel dalam menghadapi pasukan perlawanan di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon yang diduduki.Pasukan militer AS, lanjutnya, “[hampir] membasahi celana mereka di Teluk Persia” di mana mereka ditahan oleh pasukan IRGC pada tahun 2016.Shekarchi juga bersumpah bahwa ancaman verbal Biden tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.“Mereka sangat sadar bahwa mereka harus membayar untuk menggunakan kata 'kekuatan' terhadap Republik Islam Iran. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mengamati kondisi kawasan dan dunia dan meninjau sejarah sehingga mereka dapat menganalisis masa depan dengan benar,” tambah juru bicara itu.Biden dan Lapid juga membuat retorika anti-Iran pada hari Kamis saat menandatangani deklarasi strategis bersama. Presiden AS berjanji untuk menggunakan "semua elemen dalam kekuatan nasionalnya" untuk menghadapi program energi nuklir Iran.Presiden Iran Ebrahim Raisi kemudian memperingatkan bahwa kesalahan apa pun oleh AS dan sekutunya akan mendapat tanggapan keras "yang akan membuat mereka menyesalinya."Raisi menyatakan bahwa Iran “lebih kuat dari sebelumnya,” menambahkan, “Bangsa besar Iran tidak menerima segala bentuk ketidakamanan dan krisis di kawasan itu, dan negara-negara Muslim di kawasan itu membenci hubungan memalukan pemerintah mereka dengan Amerika, yang telah menyebabkan penjarahan kekayaan negara mereka.”[IT/r]