Analis: AS dan Israel Tahu Konsekuensi 'Bencana' dari Ancaman terhadap Iran

IslamTimes - Seorang analis yang berbasis di AS telah mencemooh ancaman Presiden Joe Biden menggunakan "kekuatan" terhadap Iran selama kunjungannya ke wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan Amerika dan Zionis Israel menyadari konsekuensi "bencana" dari ancaman tersebut.

“Tidak membom Iran meskipun ada ancaman terus-menerus adalah untuk alasan yang baik mengingat betapa dahsyatnya hasilnya bagi Zionis Israel,” Giorgio Cafiero, kepala eksekutif Analisis Negara Teluk Persia yang berbasis di Washington, mengatakan kepada Press TV dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (15/7).Dia mengatakan sejak 1990-an, rezim Zionis Israel “telah mengancam akan membom fasilitas nuklir Iran” tetapi belum mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang dikatakan.“Dalam hal Biden mengancam akan menggunakan kekuatan sebagai upaya terakhir, diragukan apakah AS atau Zionis Israel akan mengebom fasilitas nuklir Iran,” kata Cafiero, yang merupakan kontributor tetap untuk lembaga pemikir Middle East Institute yang berbasis di Washington.“Melakukan hal itu akan terlalu berisiko bagi AS atau Zionis Israel—karenanya mengapa pemerintahan Trump, Obama, dan George W. Bush semuanya memutuskan untuk tidak melakukannya”Pada “deklarasi strategis” bersama yang ditandatangani antara Washington dan rezim pendudukan, analis menekankan ada sedikit perbedaan antara Biden dan pendahulunya Trump, bersikeras bahwa keduanya “sangat selaras dengan pemerintah Zionis Israel dalam masalah-masalah di Timur Tengah.”“Ini terutama terjadi ketika menyangkut Iran dan Kesepakatan Abraham,” katanya, merujuk pada perjanjian normalisasi yang ditengahi AS antara Israel dan beberapa rezim Arab.Sebelumnya pada hari Jumat, juru bicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kan'ani mengecam deklarasi AS-Israel terhadap Iran, menyebutnya sebagai ancaman bagi semua negara Islam dan Arab, dan menekankan bahwa itu berusaha untuk mempromosikan "keunggulan militer" rezim Israel di wilayah tersebut. [IT/r]