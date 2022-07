China: Dunia Akan Menentang 'Aturan AS' tentang Intervensi Asing

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Rabu (13/7) bahwa "aturan AS" untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain akan ditentang oleh masyarakat di seluruh dunia.

Dia membuat pernyataan pada konferensi pers harian ketika diminta untuk mengomentari pernyataan mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton kepada pers bahwa dia telah membantu merencanakan kudeta di negara lain, Xinhua melaporkan.“Tidak mengherankan bahwa mantan pejabat senior AS telah mengakui bahwa mereka telah merencanakan kudeta di luar negeri,” kata Wang.Dia menekankan bahwa ini hanya dapat menunjukkan bahwa mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menggulingkan rezim negara lain telah menjadi “kode etik” pemerintah AS dan bagian dari “aturan AS”, yang hanya akan ditentang oleh masyarakat di seluruh dunia.Bolton, seorang penasihat keamanan nasional Gedung Putih di pemerintahan Donald Trump, sebelumnya mengatakan dia telah membantu persiapan kudeta di negara lain, menurut TASS.“Sebagai seseorang yang telah membantu merencanakan kudeta – tidak di sini, tetapi, Anda tahu, di tempat lain – dibutuhkan banyak pekerjaan,” kata Bolton dalam komentar tentang serangan terhadap Capitol oleh para pendukung Trump pada Januari 2021.[IT/r]