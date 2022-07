Biden Bertemu Mahmoud Abbas Saat Warga Palestina Memprotes Kunjungannya ke Tanah yang Diduduki

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat, ketika ratusan orang melakukan demonstrasi untuk menyatakan penolakan langsung mereka atas kunjungannya ke wilayah-wilayah pendudukan dalam kunjungan pertamanya ke Timur Tengah sebagai presiden AS.

Pembicaraan antara kedua belah pihak diharapkan untuk fokus pada langkah-langkah ekonomi, tanpa melakukan terobosan diplomatik besar.Kedatangan Biden di Betlehem datang menjelang kunjungan ke Arab Saudi, di mana dia akan bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat tinggi lainnya.Sebelumnya, presiden AS mengunjungi Rumah Sakit Augusta Victoria di al-Quds Timur yang diduduki Zionis Israel, di mana dia mengumumkan paket bantuan multi-juta untuk institusi medis di daerah tersebut.“Hari ini saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat memberikan tambahan $100 juta untuk mendukung rumah sakit ini, staf Anda yang bekerja untuk rakyat Palestina,” katanya.Warga Palestina memprotes kunjungan Biden ke wilayah pendudukanBiden juga akan mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza ke standar 4G kecepatan tinggi pada akhir 2023, dan langkah-langkah lain untuk memudahkan perjalanan antara Tepi Barat dan negara tetangga Yordania.Selain itu, akan ada paket dana terpisah $201 juta yang disediakan melalui badan bantuan PBB UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina.Mantan presiden AS Donald Trump mengakhiri hampir semua bantuan untuk Palestina tiga tahun lalu dan sepenuhnya memihak posisi Zionis Israel dalam perselisihan selama beberapa dekade atas apa yang disebut solusi dua negara.Orang-orang Palestina menyambut kunjungan Biden dengan skeptis, mengatakan keprihatinan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan pembangunan pemukiman diabaikan demi stabilitas regional Zionis Israel dengan tetangga Arabnya.Awal pekan ini, sekretaris jenderal gerakan perlawanan Hizbullah Libanon mengatakan kunjungan Joe Biden ke Timur Tengah bertujuan untuk mempromosikan proyek normalisasi dan membuat para pemimpin Saudi memompa pasokan minyak mentah baru ke pasar minyak dunia, menambahkan bahwa presiden AS tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan. orang-orang Palestina.“Biden terutama datang untuk membujuk negara-negara Teluk Persia untuk memproduksi dan mengekspor lebih banyak minyak dan gas,” kata Sayyid Hassan Nasrallah dalam pidatonya pada saat pecahnya perang 2006 antara Hizbullah dan rezim Zionis Israel.Biden, kata Nasrallah, juga berada di kawasan itu untuk memastikan bahwa Amerika Serikat berdiri di samping Israel dan proyek normalisasinya dengan negara-negara Teluk Persia. “Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada rakyat Palestina.”Palestina menolak kunjungan Biden, menggelar unjuk rasaSementara itu, puluhan aktivis Palestina berdemonstrasi di luar Rumah Sakit Augusta Victoria di East al-Quds, saat Biden mengunjungi fasilitas medis.Para aktivis mengibarkan bendera Palestina dan spanduk hitam, mengingatkan presiden Palestina berusia 79 tahun itu bahwa kehidupan rakyat Palestina penting.[IT/r]