Untuk Iran, China dan Rusia, Pengakuan Kudeta Bolton Tidak Mengejutkan

IslamTimes - Para diplomat dari Iran, China, dan Rusia bereaksi terhadap pengakuan mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton bahwa dia memiliki peran dalam merencanakan sejumlah kudeta di luar Amerika.

Ketiganya mengatakan pengakuan seperti itu tidak mengherankan karena campur tangan dalam urusan internal negara lain adalah karakteristik Amerika Serikat.Bolton mengakui dalam sebuah wawancara dengan CNN pada 12 Juli bahwa dia telah "membantu merencanakan kudeta - tidak di sini, tetapi, Anda tahu, di tempat lain."Pernyataan itu muncul ketika program tersebut membahas topik sidang kongres hari itu tentang kerusuhan Capitol Januari 2021 dan potensi upaya kudeta oleh mantan Presiden Donald Trump.“Sebagai seseorang yang telah membantu merencanakan kudeta, tidak di sini, tetapi, Anda tahu, di tempat lain, itu membutuhkan banyak pekerjaan,” kata Bolton. Kemudian dalam sambutannya, dia mengutip Venezuela sebagai contoh dalam bukunya. “Saya menulis tentang (kudeta di) Venezuela di buku, dan ternyata tidak berhasil.”Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kana'ani turun ke Twitter pada hari Jumat (15/7) untuk bereaksi terhadap pernyataan Bolton."Bolton membual tentang perannya dalam upaya kudeta di seluruh dunia tidak membuat siapa pun terkejut," tulis juru bicara itu, mencatat bahwa "kegiatan jahat dari pemerintah terkenal" adalah "rahasia umum" yang "dipublikasikan."Iran mengalami kudeta yang diatur AS pada tahun 1953.Pada bulan Agustus tahun itu, agen mata-mata Inggris dan Amerika memimpin kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mosaddeq dari Iran. Dia menasionalisasi industri minyak Iran, yang sebagian besar dikendalikan oleh Perusahaan Minyak Anglo-Iran milik Inggris.Kana'ani juga menunjuk pada ancaman baru-baru ini yang dibuat oleh Presiden AS Joe Biden untuk menggunakan "kekuatan" terhadap Iran sebagai "upaya terakhir" untuk menghadapi program energi nuklirnya. Pejabat Iran mengatakan ancaman seperti itu pasti akan berakhir. “Kabar baik: kebijakan itu, inc. ancaman 'pilihan terakhir', telah gagal & akan terus gagal," cuit diplomat itu. "[AS] harus mengubah arah."Menanggapi pengakuan Bolton, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan campur tangan Washington dalam urusan internal negara-negara lain melekat dalam “kode etik” Amerika Serikat.Berbicara dalam jumpa pers harian pada hari Rabu, pejabat China itu mengatakan, “Tidak mengherankan bahwa mantan pejabat senior AS telah mengakui bahwa mereka telah merencanakan kudeta di negara-negara asing.”Parlemen Venezuela membalas Bolton 'gila' atas pengakuan kudetaSementara itu, seorang diplomat top Rusia bereaksi terhadap pernyataan Bolton, menyerukan Washington untuk mengakui perannya dalam kudeta 2014 di Ukraina.“Semua orang tahu bahwa AS mencoba menggulingkan presiden Venezuela. Sekarang kami menunggu AS untuk mengakui peran kunci dalam kudeta ilegal 'Maidan' di Ukraina pada tahun 2014, yang juga bukan rahasia bagi siapa pun," cuit Dmitry Polyanskiy, wakil tetap pertama Rusia untuk PBB, pada 12 Juli.Pada pertengahan Februari 2014, puluhan orang tewas oleh orang-orang bersenjata selama pertempuran jalanan di pusat ibukota Ukraina, Kiev. Para pengunjuk rasa pro-UE telah melakukan aksi duduk di Lapangan Maidan sejak November 2013 untuk memprotes penolakan Presiden Viktor Yanukovych saat itu untuk menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Brussels demi hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.Yanukovych digulingkan pada 22 Februari. Penggulingan itu pada gilirannya memicu protes pro-Rusia di wilayah selatan dan timur negara itu.Dalam upaya untuk menghancurkan protes pro-Rusia, Kiev meluncurkan operasi militer pada pertengahan April, yang menyebabkan bentrokan mematikan di dua wilayah Donetsk dan Lugansk yang berbahasa Rusia di Ukraina timur.[IT/r]