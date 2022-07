Analis AS: Biden Dipaksa untuk Mendekati Saudi 'Pariah' 

IslamTimes - Keadaan baru di kancah internasional telah mendorong Presiden AS Joe Biden untuk memandang Arab Saudi secara berbeda dari sebelumnya, menurut seorang analis AS.

Giorgio Cafiero, CEO dari Analisis Negara Teluk Persia di Washington DC, mengatakan kepada Press TV dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (15/7) bahwa Biden kini telah memutuskan untuk terlibat dengan Mohammed Bin Salman dari Arab Saudi, putra mahkota yang pernah dia sebut sebagai "pariah".“Ada keadaan baru di panggung internasional, termasuk perang Rusia-Ukraina, gejolak di pasar energi, dan meningkatnya bifurkasi Timur-Barat, yang telah mendorong pemerintahan Biden untuk menilai Arab Saudi dan kepemimpinannya secara berbeda,” catat Cafiero.Analis Amerika mengatakan kepentingan AS lebih besar daripada kewajiban moral Biden. "Sederhananya, Gedung Putih sekarang percaya bahwa biaya moral apa pun dari Biden yang mengunjungi Mohammed bin Salman di Jeddah tidak akan melebihi manfaat yang dirasakan"Cafiero mengatakan para pemimpin dunia, termasuk Biden, berpikir "Mohammed bin Salman akan segera naik takhta dan menjadi Raja Arab Saudi berikutnya. Dengan pemerintahan Biden melihat kerajaan itu sebagai mitra penting AS di Timur Tengah, Gedung Putih melihat dirinya sendiri. sebagai tidak punya pilihan selain untuk melibatkan Mohammed bin Salman lebih dalam.Analis Amerika menambahkan bahwa sehubungan dengan kebijakan luar negeri Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Zionis Israel, Demokrat Biden tidak berbeda dari pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump.“Pemerintahan Biden, seperti pemerintahan Trump, sangat dekat dengan pemerintah Zionis Israel dalam masalah-masalah di Timur Tengah,” katanya, seraya menambahkan, “Ini terutama terjadi ketika menyangkut Iran dan Kesepakatan Abraham. Ada sedikit yang memisahkan bagaimana Gedung Putih ini memandang kawasan itu dari sudut pandang pemerintah Israel tentang urusan Timur Tengah."Cafiero menggambarkan kesepakatan nuklir Iran 2015 sebagai "mati secara permanen" , yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA). “Hari ini hanya ada sedikit alasan untuk optimis tentang JCPOA. AS dan sekutu serta mitranya di Timur Tengah sedang mempersiapkan pembicaraan nuklir yang gagal. Pemerintahan Biden berusaha memperjelas posisinya dalam masalah terkait Iran kepada Zionis Israel sementara juga memahami bagaimana Tel Aviv melihat Republik Islam karena kita tampaknya berada di ambang memasuki era baru di mana JCPOA mati secara permanen," katanya."Dalam hal Biden mengancam akan menggunakan 'kekuatan' sebagai 'upaya terakhir', diragukan apakah AS atau Zionis Israel akan mengebom fasilitas nuklir Iran. Melakukan hal itu akan terlalu berisiko bagi AS atau Zionis Israel, oleh karena itu mengapa Trump , Obama, dan pemerintahan George W. Bush semuanya memutuskan untuk tidak melakukannya. Juga, sejak tahun 1990-an Zionis Israel telah mengancam untuk mengebom fasilitas nuklir Iran tetapi orang-orang Israel ini tidak pernah melakukannya. Zionis Israel tidak membom Iran meskipun ancaman terus-menerus telah menjadi alasan yang baik mengingat betapa dahsyat akibatnya bagi Israel. Oleh karena itu, tanpa JCPOA dihidupkan kembali, tidak jelas bagaimana AS atau Zionis Israel dapat berhasil mencegah Iran menjadi negara senjata nuklir jika Republik Islam memutuskan untuk menjadi pemiliknya.[IT/r]