PM: Irak Tidak Akan Menjadi Basis Ancaman Terhadap Tetangga 

IslamTimes - Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi mengatakan KTT di Arab Saudi tidak akan menampilkan diskusi tentang normalisasi dengan rezim pendudukan Zionis 'Israel' sambil menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah menjadi basis ancaman terhadap tetangganya.

Pernyataan Al-Kadhimi datang pada hari Jumat (15/7), sehari sebelum konferensi regional utama dimulai di kota pelabuhan Saudi Jeddah dengan partisipasi negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, selain Mesir dan Yordania.Presiden AS Joe Biden, yang tiba di Jeddah pada hari Jumat, juga diperkirakan akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut.Pernyataan pemerintah Irak mengatakan al-Kadhimi berpartisipasi dalam KTT "untuk membahas masalah energi, ketahanan pangan, dan tantangan lingkungan, selain menentukan langkah-langkah kerja sama, kemitraan, dan koordinasi bersama mengenai masalah-masalah penting ini.""[Saya] akan membahas dengan [Presiden AS Joe] Biden masalah kesepakatan strategis bersama di bidang kesehatan dan ekonomi," kata al-Kadhimi, Jumat.Dia menyatakan bahwa Irak tidak akan menjadi bagian dari kamp atau aliansi militer mana pun."Baik hari ini maupun besok, Irak tidak akan menjadi bagian dari poros atau aliansi militer mana pun dan tidak akan menjadi pangkalan untuk mengancam negara tetangga mana pun," katanya. "Motto kami adalah Irak Pertama."Perdana menteri Irak mengatakan konferensi itu tidak akan membahas masalah normalisasi hubungan dengan pendudukan Zionis 'Israel'.Sejak 2020, AS telah menengahi perjanjian normalisasi di bawah apa yang disebut Kesepakatan Abraham antara rezim Zionis dan beberapa negara regional, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.Orang-orang Palestina dan para pendukungnya telah mengecamnya sebagai “tikaman dari belakang” bagi pembebasan Palestina dari pendudukan dan agresi Zionis 'Israel'.Pengamat percaya perjanjian tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan dari Arab Saudi, yang telah mempertahankan hubungan rahasia dengan rezim Tel Aviv.Kembali pada bulan Mei, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan negara Arab dengan rezim Zionis.Undang-undang berjudul “Mengkriminalisasi Normalisasi dan Pembentukan Hubungan dengan Entitas Zionis” disahkan dengan 275 anggota parlemen memberikan suara mendukungnya di majelis nasional yang memiliki 329 kursi.Parlemen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang itu adalah "cerminan sejati dari kehendak rakyat."[IT/r]