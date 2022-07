Panglima Militer 'Israel' Kunjungi Negara Arab Tanpa Nama

IslamTimes - Kepala Staf militer Zionis Aviv Kochavi diperkirakan akan melakukan perjalanan ke negara Arab minggu depan dalam perjalanan resmi pertama di sana oleh seorang komandan militer Zionis 'Israel'.

Sensor militer Zionis 'Israel' mengatakan pada hari Jumat (15/7) bahwa perjalanan tersebut dapat dilaporkan dengan pembatasan, seperti nama negara Arab hingga Kochavi mendarat di sana pada hari Senin, menurut 'Israel' Channel 12 News.Rezim Tel Aviv baru-baru ini mengadakan hubungan resmi dengan negara Arab, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan militer, kata koresponden militer yang secara teratur diberi pengarahan off the record oleh pejabat senior Zionis, menurut The Times of 'Israel'.Perjalanan tiga hari Kochavi akan menjadi pertama kalinya seorang panglima militer Zionis 'Israel' secara resmi mengunjungi negara itu.Pengumuman itu datang ketika Presiden AS Joe Biden meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki 'Israel' pada hari Jumat ke Arab Saudi untuk membahas, di antara topik agenda lainnya, kemajuan hubungan Zionis 'Israel'-Saudi.Pada tahun 2020, entitas pendudukan Zionis menormalkan hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain sebagai bagian dari apa yang disebut 'Kesepakatan Abraham', kemudian melanjutkan hubungan dengan Maroko pada bulan Desember di tahun yang sama. Rezim Tel Aviv sekarang menggalang lebih banyak negara Arab ke aliansi suci yang bertujuan untuk membentuk front bersama melawan dugaan ancaman Iran dan mengembangkan kemitraan di berbagai bidang.[IT/r]