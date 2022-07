Kapal Angkatan Laut AS Kembali Berlayar Dekat Kepulauan Laut China Selatan yang Disengketakan

IslamTimes - Angkatan Laut AS mengatakan salah satu kapal perusaknya telah berlayar di dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan, langkah provokatif kedua di jalur air strategis dalam seminggu.

"Pada 16 Juli, USS Benfold [DDG 65] menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Laut China Selatan dekat Kepulauan Spratly, konsisten dengan hukum internasional," kata angkatan laut AS dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (16/7).AS secara teratur melakukan apa yang diklaimnya sebagai operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan, menantang pembatasan pada lintas angkatan laut yang diberlakukan oleh China dan pengklaim lainnya.Beijing telah berulang kali menegaskan bahwa itu tidak menghalangi kebebasan navigasi di Laut China Selatan, dan mengatakan Amerika Serikat dengan sengaja memprovokasi ketegangan di sana.Militer China mengatakan pada hari Rabu (13/7) bahwa mereka telah "mengusir" kapal yang sama, USS Benfold, ketika berlayar di dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan.Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan kapal perusak berpeluru kendali telah memasuki perairan teritorial China secara ilegal, menambahkan bahwa langkah itu secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China.Ia juga menekankan bahwa angkatan laut dan udara China telah melacak kapal itu dan memperingatkannya untuk meninggalkan sekitar pulau-pulau yang disengketakan.Angkatan Laut AS menolak tuduhan itu, mengklaim bahwa Benfold telah "menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Laut China Selatan dekat Kepulauan Paracel, konsisten dengan hukum internasional."China mengklaim Laut China Selatan secara keseluruhan. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih atas beberapa bagian perairan. Amerika Serikat, bagaimanapun, berpihak pada penuntut saingan Beijing dalam perselisihan tersebut.Washington secara rutin mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke Laut China Selatan untuk menegaskan apa yang disebutnya sebagai “hak” untuk “kebebasan navigasi.”China selalu memperingatkan AS terhadap kegiatan militer di laut. Beijing mengatakan potensi pertemuan militer dekat antara angkatan udara dan angkatan laut kedua negara di kawasan itu dapat menyebabkan kecelakaan.[IT/r]