Kemenlu Iran Memperbarui Daftar Hitam Pejabat AS yang Mendukung Kelompok Teroris MKO

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran telah memperbarui daftar sanksi mantan dan pejabat Amerika saat ini dan individu yang dengan sengaja mendukung kelompok anti-Iran teroris Mujahedin-e-Khalq Organization (MKO).

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu (16/7), kementerian mengatakan 61 orang AS ditunjuk sesuai dengan undang-undang Iran berjudul “Melawan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tindakan Adventuris dan Teroris Amerika Serikat di Kawasan,” khususnya Pasal 4, disahkan oleh Parlemen Iran pada Agustus 2017.Orang-orang yang masuk daftar hitam termasuk mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, yang telah menghadiri pertemuan kelompok teror itu. Senator Ted Cruz dan Senator Bob Menedez juga termasuk di antara orang-orang yang ditunjuk.Kementerian mengatakan para pejabat AS telah mendukung kelompok teroris MKO melalui partisipasi dalam pertemuannya, mengakui tindakan dan tujuan teroris mereka serta memberikan dukungan politik dan propaganda untuk itu.Menurut pernyataan itu, MKO telah mengorganisir dan melakukan aksi teroris yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade terakhir dan membunuh ribuan warga sipil tak berdosa, khususnya wanita dan anak-anak.Terlepas dari sifat teroris MKO dan tindakan terorisme yang mengerikan serta kegiatan teroris dan militernya yang kejam, kementerian mengatakan, Amerika Serikat terus mendukung kelompok ini dan telah mempertahankan standar ganda dan kemunafikannya dalam hal ini.Menegaskan kembali kewajiban internasional Iran dalam menghentikan dan menahan diri dari, antara lain, memfasilitasi dan mendorong tindakan teroris, kementerian menekankan bahwa kebijakan AS untuk mendukung kelompok teroris MKO adalah "melanggar kewajiban yang disebutkan di atas dan merupakan tindakan salah secara internasional yang memerlukan tanggung jawab internasional" Amerika Serikat, tambahnya.Ini menekankan bahwa semua otoritas Iran yang relevan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk implementasi yang efektif dari sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang parlemen.Setelah didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, MKO meluncurkan kampanye pemboman dan pembunuhan di Iran. Dari hampir 17.000 warga Iran yang tewas dalam serangan teroris selama empat dekade terakhir, sekitar 12.000 telah menjadi korban aksi teror kelompok tersebut.Kelompok teror yang terkenal buruk itu saat ini berbasis di Albania, di mana ia menikmati kebebasan beraktivitas setelah dihapus dari daftar oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2009 dan 2012.Terlepas dari keburukannya di seluruh dunia, MKO dalam beberapa tahun terakhir telah mengadakan banyak acara besar, dihadiri oleh pejabat senior Amerika, Israel dan Saudi, termasuk mantan Senator AS John McCain, mantan walikota New York City Rudy Giuliani, John Bolton, mantan AS Senator Joe Lieberman, dan mantan direktur badan intelijen Arab Saudi Turki bin Faisal Al Saud.[IT/r]