Biden Masih Gagal Membujuk Saudi untuk Menandatangani Kesepakatan Minyak

IslamTimes - Kunjungan presiden AS ke Arab Saudi tidak mungkin menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan pasokan minyak, bahkan dengan Washington "mendekalibrasi" hubungannya dengan Riyadh untuk melanjutkan pertemuan antara Joe Biden dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk membujuk Saudi agar memompa lebih besar.

Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (15/7) bahwa sedikit kemajuan telah dibuat untuk menandatangani kesepakatan minyak, meskipun upayanya yang gigih untuk membuat kerajaan kaya minyak itu meningkatkan produksi di tengah rekor harga gas yang tinggi.“Saya melakukan semua yang saya bisa untuk meningkatkan pasokan untuk Amerika Serikat, yang saya harapkan akan terjadi,” kata Biden setelah pertemuannya dengan Raja Saudi Salman dan putranya Mohammed bin Salman, yang merupakan penguasa de facto kerajaan.“Saudi berbagi urgensi itu dan berdasarkan diskusi kami hari ini, saya berharap kami akan melihat langkah lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang,” tambah presiden AS.Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan juga mengkonfirmasi pada hari Jumat bahwa Washington tidak mengharapkan Riyadh untuk meningkatkan produksi minyak sekaligus dan menunggu hasil pertemuan OPEC+ pada 3 Agustus."Saya tidak berpikir Anda harus mengharapkan pengumuman khusus di sini secara bilateral karena kami percaya setiap tindakan lebih lanjut yang diambil untuk memastikan bahwa ada energi yang cukup untuk melindungi kesehatan ekonomi global, itu akan dilakukan dalam konteks OPEC+," kata Sullivan. .Biden telah dikritik habis-habisan atas kunjungannya ke Arab Saudi, negara yang telah dia janjikan, ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019, untuk membuat "mereka paria" atas pelanggaran hak asasi manusianya, khususnya pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi pada perintah langsung dari putra mahkota Saudi, juga dikenal sebagai MBS.Tinjunya yang bertemu dengan putra mahkota pada hari Jumat selama interaksi langsung pertama mereka sangat dikecam oleh kelompok hak asasi manusia dan sesama Demokrat.Setelah menjabat pada Januari 2020, Biden terus menghindari MBS, dengan Gedung Putih mengatakan presiden AS bertekad untuk "mengkalibrasi ulang" hubungannya dengan Arab Saudi dan terlibat dengan kerajaan secara mitra-ke-mitra.Dalam janji lain yang tidak terpenuhi akhir tahun itu, Biden menegaskan bahwa Amerika tidak akan pernah lagi memeriksa prinsipnya di pintu “hanya untuk membeli minyak” atau “menjual senjata.”“Amerika perlu menuntut tindakan Saudi yang bertanggung jawab dan memberlakukan konsekuensi untuk tindakan yang sembrono,” katanya kepada Dewan Hubungan Luar Negeri pada November 2020.Namun, pengamat telah mencatat perubahan drastis pada pendekatan itu dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak awal "operasi militer khusus" Rusia di Ukraina, yang dimulai pada Februari, dan lonjakan harga minyak berikutnya.Pertemuan Biden dengan MBS telah ditafsirkan sebagai “konsesi yang menakjubkan” bagi putra mahkota Saudi yang terkenal, yang, pada bagiannya, telah menghindari presiden AS dalam beberapa bulan terakhir.Menandai perjalanan pertamanya ke Timur Tengah sebagai presiden, Biden mendarat di Arab Saudi pada hari Jumat di leg kedua dari tur regional empat hari setelah mengunjungi wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel.[IT/r]