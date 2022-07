AS Merencanakan Penjualan Senjata Senilai $1,5 Miliar ke Sekutu Asing

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan senjata senilai $1,5 miliar kepada sekutu asing, termasuk penjualan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) ke Estonia, rudal ke Norwegia dan torpedo ke Korea Selatan.

Paket yang disetujui untuk Estonia – berbatasan dengan Rusia – akan mencakup hingga enam peluncur M142 HIMARS, amunisi, peralatan pendukung, suku cadang dan dukungan teknis, Departemen Pertahanan AS mengumumkan pada hari Jumat (15/7).Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon selanjutnya memberi tahu Kongres AS tentang kemungkinan penjualan senjata ke Estonia serta dua penjualan militer asing lainnya pada hari Jumat.Persetujuan terpisah Departemen Luar Negeri tentang potensi penjualan rudal udara-ke-udara jarak menengah dan peralatan terkait untuk Norwegia dalam kesepakatan senilai hingga $950 juta dan Torpedo Ringan MK 54 ke Korea Selatan dengan perkiraan nilai $130 juta juga diumumkan pada hari Jumat.Kesepakatan senjata diumumkan ketika negara-negara Eropa mendapat tekanan dari Washington untuk meningkatkan pembelian senjata mereka menyusul dimulainya operasi militer khusus Rusia di negara tetangga Ukraina setelah aliansi militer NATO yang dipimpin AS menolak untuk memenuhi tuntutan Moskow untuk jaminan keamanan di tengah tawaran Kiev yang dilaporkan. untuk bergabung dengan NATO.Perkembangan itu terjadi ketika Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan unit militer negara itu untuk meningkatkan operasi untuk mencegah serangan di daerah-daerah yang dikuasai Rusia di Ukraina timur.Dalam sebuah pernyataan di situs webnya pada hari Sabtu, kementerian mengatakan Shoigu mengeluarkan perintah saat dia melakukan kunjungan mendadak ke pasukan Rusia yang terlibat dalam operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina, dan bertemu dengan perwira senior untuk membahas cara menghentikan serangan Ukraina terhadap warga sipil. target di wilayah timur Donbas.“Kepala kementerian pertahanan Rusia memberikan instruksi yang diperlukan untuk meningkatkan tindakan kelompok di semua wilayah operasional untuk mengecualikan kemungkinan rezim Kiev meluncurkan serangan roket dan artileri besar-besaran pada infrastruktur sipil dan penduduk pemukiman di Donbas dan daerah lain,” kata kementerian itu.AS dan sekutu NATO-nya telah menyumbangkan banyak sistem HIMARS ke Ukraina untuk membantu pasukan militernya yang didukung Barat untuk menekan kemajuan Rusia di timur negara itu.Menurut Pentagon, Lockheed Martin Corp adalah kontraktor utama untuk sistem HIMARS dan Raytheon Technologies adalah kontraktor utama hingga 205 rudal AIM-120 C-8 atau D Advanced Medium-Range Air-to-Air.[IT/r]