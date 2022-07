Pasukan Pendudukan AS Terus Menyelundupkan Minyak Suriah ke Irak

IslamTimes - Pasukan pendudukan Amerika Serikat terus menyelundupkan minyak curian dari bagian timur laut Suriah ke negara tetangga Irak menggunakan konvoi 40 kendaraan.

“Pasukan pendudukan AS telah mengangkut truk tanker yang sarat dengan minyak curian dan kendaraan yang membawa peralatan militer dari wilayah al-Jazira [provinsi Hasakah] menuju wilayah Irak,” kantor berita resmi Suriah Arab News (SANA) melaporkan pada hari Sabtu (16/7).Minyak mentah, kata laporan itu, telah diekstraksi “dari sumur minyak yang diduduki oleh pasukan AS di wilayah al-Jazira.”Konvoi, yang terdiri dari 40 kendaraan, yang menggunakan penyeberangan tidak sah al-Waleed untuk memasuki wilayah Irak, "dilindungi oleh kendaraan lapis baja pendudukan AS," tambah SANA, mengutip sumber-sumber lokal.Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS/IS). Washington mulai mencuri dan menyelundupkan minyak mentah Suriah dari provinsi Dayr al-Zawr di Suriah timur yang kaya minyak dan di tempat lain di bawah mantan Presiden Amerika Donald Trump.Tidak lebih awal dari pada 7 Juli, pasukan pendudukan menggunakan lusinan truk tanker dan kendaraan lain untuk menyelundupkan minyak mentah curian ke Irak menggunakan penyeberangan tidak sah lainnya yang terletak di pinggiran kota Hasakah, Suriah timur laut, kata SANA.Damaskus menganggap kehadiran AS sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatannya, bersumpah bahwa ia berhak untuk menanggapi pendudukan yang dianggap cocok.Awal bulan ini, sebuah pos pemeriksaan tentara Suriah memblokir konvoi militer AS yang berusaha melewati Provinsi Hasakah, memaksanya untuk mundur.Sumber-sumber lokal, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada SANA pada saat itu bahwa konvoi AS yang terdiri dari lima kendaraan terpaksa memutar balik setelah personel pos pemeriksaan mencegatnya di desa Qabr al-Gharajeneh dekat kota Qamishli di Hasakah.[IT/r]