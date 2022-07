Mendagri AS Berjanji Akan Mengungkap Sejarah 'Brutal' Sekolah Asrama Penduduk Asli Amerika

IslamTimes - Menteri Dalam Negeri AS telah menyatakan tekadnya untuk mengungkap sebanyak mungkin sejarah tentang kekejaman yang dilakukan dalam sistem sekolah asrama penduduk asli Amerika, yang memisahkan generasi anak-anak dari keluarga mereka dalam upaya menghapus budaya asli.

"Kami memiliki sejarah yang sangat brutal dan kejam di negara ini," Deb Haaland mengakui pada hari Jumat (15/7) seperti dikutip dalam laporan Reuters, menambahkan: "Ini adalah salah satunya. Kami bekerja keras setiap hari untuk mendapatkannya (penyelidikan) ke titik di mana itu lebih selesai daripada yang belum selesai."Haaland, yang merupakan wanita asli Amerika pertama yang menjabat sebagai sekretaris kabinet AS, lebih lanjut menggarisbawahi dalam sebuah wawancara telepon bahwa tidak ada satu penyelidikan pun yang dapat memulihkan semua yang hilang selama periode brutal sekolah asrama yang berbasis di AS.“Sekolah” yang dikelola pemerintah beroperasi dari awal 1800-an hingga 1970-an dan berfungsi sebagai pusat asimilasi paksa, dengan tujuan yang dinyatakan untuk memberantas budaya penduduk asli Amerika.Sekretaris itu mengatakan memperbaiki apa yang dilakukan sistem sekolah asrama berarti memulihkan apa yang hilang: bahasa, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan keamanan melalui penegakan hukum yang lebih baik."Semua hal itu, kami sedang berusaha, dan bagi saya, jika kami dapat memenuhi kewajiban itu, itu akan menjadi keadilan," katanya.Haaland memulai tur mendengarkan selama setahun akhir pekan lalu untuk mendengar dari para penyintas sekolah asrama tentang pelecehan yang mereka alami."Itu penting. Bagi penduduk asli yang merasa tidak terlihat selama berabad-abad, dekade, dan tahun, memiliki kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka dengan seorang anggota kabinet yang duduk di sana, itu membantu mereka mengeluarkannya dari hati mereka dan menuju penyembuhan," dia menggarisbawahi.Haaland merilis laporan awal dari penyelidikan berkelanjutan Departemen Dalam Negeri ke dalam sejarah sekolah asrama pada bulan Mei, yang mencakup rekomendasi untuk mendanai program untuk melestarikan bahasa asli Amerika.Pemerintah AS tidak pernah mengakui berapa banyak anak yang bersekolah di sekolah seperti itu, berapa banyak anak yang meninggal atau hilang dari mereka atau bahkan berapa banyak sekolah yang ada.Kondisi di bekas sekolah asrama India mendapat perhatian global tahun lalu ketika para pemimpin suku di Kanada mengumumkan penemuan ratusan kuburan anak-anak tanpa tanda di lokasi sekolah tempat tinggal untuk anak-anak pribumi, seperti yang dikenal lembaga di Kanada.Tidak seperti AS, kata laporan itu, Kanada melakukan penyelidikan penuh ke sekolah-sekolahnya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.Haaland, mantan anggota kongres Partai Demokrat dari New Mexico, juga ikut menulis RUU Kongres yang akan membentuk Komisi Kebenaran dan Penyembuhan, serupa dengan yang didirikan di Kanada pada 2007 dan mengeluarkan laporan akhirnya pada 2015.Menurut laporan itu, versi RUU Haaland masih berliku di Kongres karena dia bersikeras bahwa pengesahannya sangat penting untuk membangun pendekatan semua pemerintah untuk menangani sistem yang secara luas disalahkan oleh penduduk asli Amerika karena menciptakan banyak generasi anak-anak yang pada dasarnya tidak memiliki orang tua. dibesarkan oleh institusi yang kejam, menghancurkan struktur keluarga dan budaya suku yang sehat.RUU Kongres juga akan memberikan kekuatan panggilan pengadilan kepada Komisi Kebenaran dan Penyembuhan, yang tidak dimiliki Departemen Dalam Negeri untuk penyelidikannya sendiri, untuk memaksa gereja dan lembaga lain yang sering mengoperasikan sekolah asrama untuk menyerahkan dokumen internal."Itu akan menjadi pengubah permainan," Haaland menekankan.[IT/r]