Pejabat Hizbullah: Kedutaan Besar AS di Beirut Wajibkan Politisi Lebanon dan Wartawan Tanggapi Pidato Sayyid Nasrallah

Sheikh Nabil Qawook, Member of Hezbollah Central Council

IslamTimes - Anggota Dewan Pusat Hizbullah Sheikh Nabil Qawuk menekankan bahwa Lebanon, sebelum munculnya Perlawanan, adalah negara yang sangat lemah, menambahkan bahwa, berkat Perlawanan, negara tersebut telah menjadi sumber kekuatan bagi semua orang Arab.

Mensponsori upacara keagamaan di Lebanon Selatan, Sheikh Qawuk menyatakan bahwa Perlawanan, bukan janji-janji Arab dan AS, membentengi kedaulatan nasional.Beliau menunjukkan bahwa kedutaan AS di Beirut selalu mewajibkan beberapa politisi dan jurnalis Lebanon, yang menerima untuk menimbulkan hasutan di negara itu, untuk menanggapi ancaman anti-Israel yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah.“Pemerintah AS marah pada persamaan Perlawanan.”Sheikh Qawuk mencatat bahwa keputusan rezim Saudi untuk mengizinkan pesawat Israel terbang di atas tanah dua masjid suci menghina semua Muslim dan menegaskan keterlibatan Saudi dalam kejahatan Zionis di wilayah tersebut.Sementara itu, Kepala blok parlemen Loyalty to Resistance, Hajj Mohammad Raad, menegaskan bahwa Lebanon berhak menginvestasikan sumber daya maritimnya untuk melindungi kedaulatan dan martabat nasional.[IT/r]