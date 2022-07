Jenderal AD Israel Mendesak Komando Politik untuk Memberikan Konsesi kepada Lebanon dalam Konflik Maritim untuk Menghindari Perang Hizbullah

IslamTimes - Mengingat ancaman yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah atas pelanggaran Zionis di perbatasan laut Lebanon, media Zionis Israel mencerminkan seruan kepada pemerintah untuk menghilangkan dalih Hizbullah untuk meningkatkan konfrontasi.

Para pejabat AS yang menemani Presiden Joe Biden selama kunjungannya ke wilayah Palestina yang diduduki menekankan bahwa mereka mendukung upaya yang dilakukan untuk mencapai solusi.Dalam hal ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan, "Kami mendengarkan 'ancaman', dan kami mendukung mencapai solusi."Mediator AS, Amos Hochestein, mengatakan kepada media Zionis Israel bahwa dia masih optimis untuk mencapai solusi, menambahkan bahwa targetnya berkonsentrasi pada memfasilitasi negosiasi.Hochestein juga mengungkapkan bahwa dia akan mengunjungi Lebanon untuk bertemu dengan para pejabat senior dalam rangka melanjutkan negosiasi segera.Sementara itu, media Zionis mencerminkan frustrasi kalangan Zionis Israel dengan pernyataan Biden yang tidak menyuarakan dukungan yang jelas kepada Zionis 'Israel' terkait demarkasi perbatasan laut.Para jenderal tentara Israel mendesak pemerintah Zionis untuk menghindari eskalasi dengan Hizbullah dengan membuat konsesi ke Lebanon dalam negosiasi untuk menghindari eskalasi militer dengan Hizbullah.Sayyid Nasrallah pada hari Rabu memperingatkan musuh Zionis Israel dan Amerika Serikat bahwa jika Lebanon dicegah untuk mengekstraksi sumber daya maritimnya, tidak akan ada yang dapat mengekstraksi atau menjual gas dan minyak.Dalam pidato yang disiarkan televisi, Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa pasukan militer Hizbullah sedang memantau semua platform Zionis di seluruh pantai Palestina yang diduduki, menambahkan bahwa Perlawanan dapat menggunakan kemampuan darat, laut atau udara untuk menyerang musuh dan mengamankan hak-hak Lebanon.Menurut Sayyid Nasrallah, persamaan baru adalah Karish, apa yang ada di luar Karish dan apa yang jauh di luar Karish. [IT/r]