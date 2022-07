Aktivis Arab Meluncurkan Kampanye Tagar Menentang Normalisasi dengan Israel di tengah Kunjungan Biden

IslamTimes - Aktivis media sosial Arab telah meluncurkan kampanye untuk mengekspresikan penentangan keras mereka terhadap normalisasi hubungan diplomatik antara Zionis Israel dan negara-negara Arab, yang secara agresif didorong oleh Presiden AS Joe Biden selama perjalanan empat harinya ke Timur Tengah.

Para aktivis memasang kampanye di bawah tagar Arab "Jutaan Menentang Normalisasi" untuk memprotes keras kunjungan pertama presiden AS berusia 79 tahun itu ke wilayah itu dalam perannya saat ini, dan "deklarasi strategis" bersama yang ditandatangani antara Washington dan rezim pendudukan Zionis Israel sebagai isyarat melawan Iran.Mereka menyatakan bahwa tindakan itu juga merupakan kecaman atas penderitaan dan kesengsaraan bangsa Palestina, yang telah hidup di bawah pendudukan Zionis Israel selama beberapa dekade.“Kami, negara-negara Arab, menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Kami telah mendedikasikan para martir untuk perjuangan Palestina, dan tidak akan pernah melupakan darah para martir kami. Kita akan mengabaikan kesucian kita. Kita harus mengambil tindakan serius dan tegas terhadap kampanye propaganda habis-habisan Zionis di dunia Arab,” tulis Abdulaziz bin Ramih, seorang pengguna Kuwait di Twitter.Tur Timur Tengah Biden menunjukkan impotensi Amerika“Kami, orang Saudi, menyatakan dengan suara bulat dan tanpa ragu atau takut bahwa kami menolak normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan [Zionis Israel], karena itu adalah pengkhianatan terhadap agama dan kesucian kami,” akun “Saudi bersama al-Aqsa” tweeted.Lebih dari dua lusin institusi Kuwait mengecam normalisasi hubungan dengan Zionis IsraelSelain itu, setidaknya 28 organisasi masyarakat sipil Kuwait telah mengutuk kunjungan presiden AS ke wilayah tersebut, menentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel dan menggarisbawahi dukungan tegas mereka untuk perjuangan Palestina.Organisasi-organisasi tersebut, dalam sebuah surat kepada raja Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber Al Sabah, mengumumkan sikap mereka terhadap kunjungan Biden baru-baru ini ke Timur Tengah.“Di tengah kunjungan Presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut dan dorongan yang ditingkatkan untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, kami menekankan posisi konstan dan permanen kami terhadap perjuangan Palestina dan menyatakan penentangan kami terhadap upaya semacam itu, tidak peduli alasan apa pun yang terjadi atau kemungkinan pembenaran,” kata mereka.Wartawan: Kekaisaran AS memberi tahu Timur Tengah, 'Kami tidak akan pergi'Lembaga-lembaga sipil Kuwait menyoroti bahwa dukungan untuk Palestina saat mereka berjuang untuk pembebasan semua tanah yang diduduki adalah tugas manusia dan prinsip yang tidak dapat dikompromikan.Biden tiba di wilayah yang diduduki Israel pada hari Rabu, dan bertemu dengan para pejabat Israel serta Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.Dia kemudian melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada hari Jumat (15/7) untuk mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan pejabat tinggi lainnya.[IT/r]