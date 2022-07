Pejabat Hizbullah: Pembukaan Wilayah Udara Arab Saudi untuk Penerbangan Israel 'Penghinaan Besar' bagi Muslim

IslamTimes - Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon telah mengecam keputusan Arab Saudi untuk membuka wilayah udaranya untuk semua penerbangan ke dan dari wilayah yang diduduki Zionis Israel.

Keputusan itu adalah "penghinaan besar" bagi semua Muslim di seluruh dunia dan dipandang sebagai tindakan provokatif terhadap mereka semua, Sheikh Nabil Qawuk, seorang anggota dan wakil kepala dewan eksekutif Hizbullah, mengatakan pada sebuah upacara di Lebanon selatan pada hari Sabtu (16/7).“Ketika Arab Saudi bekerja sama dengan Zionis Israel dalam hal keamanan dan militer, itu tidak diragukan lagi menjadi mitra dalam tindakan agresi rezim Tel Aviv terhadap Suriah, Lebanon dan Palestina, yang cukup untuk mengkhianati seluruh komunitas Islam,” katanya.“Berkat kehadiran Hizbullah, Lebanon telah berubah menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan bagi semua orang Arab dan dunia Arab. Gerakan perlawanan secara efektif menjaga kedaulatan, martabat dan kekayaan alam Lebanon. Kami tidak mengandalkan janji bantuan keuangan AS atau KTT Arab,” pejabat senior Hizbullah menunjukkan.Arab Saudi membuka wilayah udara untuk 'semua operator' sebagai isyarat kepada rezim Zionis IsraelPada hari Jumat (15/7), Arab Saudi, dalam sikap keterbukaan yang nyata terhadap Zionis Israel, mengumumkan bahwa mereka mencabut pembatasan pada "semua operator" yang menggunakan wilayah udaranya, dan langkah itu dilakukan di tengah indikasi bahwa Presiden AS Joe Biden mendorong normalisasi hubungan antara minyak. kerajaan -kaya dan rezim Tel Aviv selama kunjungannya ke Timur Tengah.Otoritas Umum Penerbangan Sipil Saudi (GACA) mengatakan dalam sebuah pernyataan di halaman Twitter-nya bahwa wilayah udara negara itu terbuka untuk semua operator yang memenuhi persyaratannya untuk penerbangan lebih, sejalan dengan konvensi internasional yang mengatakan tidak boleh ada diskriminasi antara pesawat sipil. .Keputusan itu dibuat "untuk melengkapi upaya kerajaan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat global yang menghubungkan tiga benua," tambah pernyataan itu.Aktivis Arab meluncurkan kampanye tagar untuk menentang normalisasi dengan Israel di tengah kunjungan BidenLangkah itu disambut oleh presiden AS berusia 79 tahun, yang dijadwalkan mendarat di Arab Saudi untuk kunjungan kontroversial."Keputusan ini adalah hasil dari diplomasi yang gigih dan berprinsip Presiden dengan Arab Saudi selama berbulan-bulan, yang berpuncak pada kunjungannya hari ini," kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.Biden bertemu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan para pemimpin regional lainnya selama kunjungan profil tinggi.Arab Saudi tidak menunjukkan penentangan ketika Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada 2020 menjadi negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menormalkan hubungan dengan Zionis Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.Kerajaan kaya minyak itu belum ikut-ikutan, tetapi kedua belah pihak telah melihat peningkatan kontak dan pemulihan hubungan de-facto dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada klaim bahwa mereka berkomitmen pada apa yang disebut Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang mengkondisikan hubungan normal. dengan Israel tentang pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di dalam perbatasan tahun 1967.Ansarullah Yaman memperingatkan orang-orang Arab tentang konsekuensi bencana dari kunjungan BidenRezim Riyadh pada November 2020 memberikan izin kepada maskapai penerbangan Zionis Israel untuk menggunakan wilayah udaranya, beberapa jam sebelum penerbangan pertama Israel ke UEA akan lepas landas.Para pemimpin Palestina, aktivis dan orang-orang biasa telah berulang kali menolak kesepakatan normalisasi Arab-Zionis Israel sebagai “tikaman di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”[IT/r]