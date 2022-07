Kremlin: Rusia dan Iran Teman dan Mitra Tepercaya 

IslamTimes - Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menekankan bahwa Iran dan Rusia secara bertahap akan meninggalkan praktik penggunaan dolar AS untuk menilai ruang lingkup perdagangan bilateral.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berbicara tentang kunjungan Vladimir Putin ke Iran pada hari Senin (18/7), menyatakan bahwa Moskow dan Tehran adalah teman dan mitra yang dapat diandalkan. Dia juga menekankan bahwa kedua negara secara bertahap akan meninggalkan praktik penggunaan dolar AS untuk menilai ruang lingkup perdagangan bilateral.“Kita semua tahu bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi antara kedua negara melebihi empat miliar dolar AS tahun lalu, meskipun mungkin salah untuk menghitungnya dalam dolar AS, dan seiring waktu, kami mungkin akan menjauh dari praktik ini saat kami mengembangkan kerja sama di sektor keuangan perbankan,” kata Peskov kepada penyiar negara Iran dalam sebuah wawancara, yang juga disiarkan oleh Rossiya 24 TV, menurut Sputnik.Pejabat Rusia juga mengatakan bahwa perdagangan bersih antara Rusia dan Iran tumbuh 31 persen hanya selama beberapa bulan terakhir, menambahkan bahwa trennya positif.Menurutnya, Rusia dan Iran memiliki peluang untuk membangun kerja sama untuk memitigasi dampak sanksi.[IT/r]