Iran Akan Menanggapi dengan Baik untuk Setiap Tindakan Terhadap Keamanan Nasionalnya

IslamTimes - Seorang diplomat senior Iran mengatakan Republik Islam akan menanggapi dengan baik tindakan apa pun terhadap keamanan nasionalnya dari negara tetangga mana pun, dalam referensi terselubung ke negara-negara yang telah menormalkan hubungan mereka dengan rezim pendudukan Zionis 'Israel'.

"Menargetkan keamanan kami dari negara-negara tetangga akan disambut dengan tanggapan terhadap negara-negara itu dan tanggapan langsung terhadap Zionis 'Israel'," Kamal Kharrazi, kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran, memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Al Jazira yang diterbitkan pada Minggu (16/7).Tehran telah menekankan bahwa mereka mengejar kebijakan untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, sementara pada saat yang sama menjelaskan bahwa negara-negara, yang menormalkan hubungan mereka dengan Zionis 'Israel' dan mengizinkan rezim pendudukan untuk membangun pijakan di kawasan, adalah mengkhianati perjuangan Palestina dan membawa ketidakstabilan ke wilayah tersebut.Kharrazi, bagaimanapun, mengatakan Zionis 'Israel' berada dalam fase kelemahan dan dukungan Presiden AS Joe Biden untuk rezim akan gagal membawanya kembali ke permukaan.Kharrazi mengatakan Iran telah melakukan latihan militer ekstensif untuk menunjukkan kemampuannya untuk mencapai target jauh di dalam entitas pendudukan Zionis 'Israel' jika "fasilitas vital dan sensitif Iran menjadi sasaran."Dalam wawancara tersebut, Kharrazi, mantan menteri luar negeri, juga mengatakan Teheran menyerukan peluncuran pembicaraan regional yang akan dihadiri oleh negara-negara penting seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Qatar, dan negara-negara lain.Dia mencatat bahwa Qatar telah membuat proposal penting untuk mengadakan dialog di antara negara-negara regional dan bahwa Teheran telah menyatakan kesiapan penuhnya dalam hal ini.Satu-satunya solusi untuk krisis regional, menurut diplomat senior, adalah pembentukan forum dialog regional untuk menemukan penyelesaian perselisihan politik dan keamanan di antara negara-negara regional.Kharrazi juga menyambut baik pernyataan baru-baru ini oleh pejabat Saudi tentang mengulurkan tangan persahabatan ke Iran, mengatakan Teheran siap untuk berdialog dengan Riyadh untuk memulihkan hubungan bilateral ke normal.Dia juga menolak tuduhan bahwa Iran memiliki niat untuk membuat senjata nuklir, dengan mengatakan hal itu sementara Republik Islam memiliki kemampuan teknis, seperti meningkatkan tingkat pengayaan uranium dari 20 persen menjadi 60 persen.Diplomat itu menolak kemungkinan pembicaraan tentang “program misil kami dan kebijakan regional kami,” dengan mengatakan setiap negosiasi mengenai kedua hal itu berarti tunduk pada musuh.Mengenai negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015, dia mengatakan sulit untuk melakukan dialog langsung dengan Washington mengingat dinding ketidakpercayaan yang tebal karena kebijakan AS yang bermusuhan terhadap Republik Islam.Dia menambahkan bahwa tidak ada jaminan bahwa AS akan terus menghormati kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan [JCPOA], jika kesepakatan itu dipulihkan, dan “ini mencegah kemungkinan kesepakatan.”Iran dan AS mengakhiri dua hari pembicaraan tidak langsung, yang dimediasi oleh Uni Eropa, di ibukota Qatar, Doha, akhir bulan lalu dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam menghidupkan kembali JCPOA.Di akhir pembicaraan, Iran dan Uni Eropa, yang memainkan peran mediator, mengatakan mereka akan tetap berhubungan “tentang kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya.”Pembicaraan di Doha mengikuti tujuh putaran negosiasi yang tidak meyakinkan di ibu kota Austria, Wina, ketika AS bersikeras menolak untuk membatalkan apa yang disebut kebijakan tekanan maksimumnya terhadap Tehran.[IT/r]