Tehran: Retorika Nuke Biden tentang 'Pitch Penjualan' Iran Untuk Memikat 'Israel' 

IslamTimes - Juru bicara kementerian luar negeri Iran pada hari Senin (17/7) mencemooh Presiden AS Joe Biden atas klaimnya yang tidak berdasar tentang program nuklir damai Iran, menyerukan standar ganda kompleks industri militer AS.

Dalam sebuah posting Twitter, Nasser Kanaani mengatakan deklarasi Biden untuk menghentikan Iran dari “memperoleh senjata nuklir” ironisnya datang pada peringatan ledakan nuklir pertama di dunia, yang dilakukan oleh AS.Dia mengatakan pernyataan itu, yang dibuat oleh presiden AS selama tur perdananya di Asia Barat pekan lalu, ditujukan untuk menyenangkan rezim apartheid Zionis 'Israel' karena Republik Islam tidak pernah mencari senjata nuklir.“Ironi zaman kita: hanya pada peringatan uji coba nuklir AS pertama & setelah mengunjungi rezim penjahat yang memiliki nuklir rahasia, Tuan Biden menekankan bahwa dia tidak akan ‘mengizinkan’ Iran membuat bom,” kata Kanaani dalam tweetnya.“Penjualan untuk memikat rezim apartheid Zionis ‘Israel’ dengan bom yang tidak pernah dicari Iran.”Pada hari Kamis (14/7), setelah menandatangani deklarasi bersama melawan Iran dengan penjabat perdana menteri rezim Zionis Yair Lapid di al-Quds yang diduduki, Biden mengatakan AS “tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.”Dia kemudian mengulangi retorika tersebut selama pertemuan puncak regional di kota pelabuhan Saudi Jeddah, pada putaran kedua dari tur regional empat harinya.Tur tersebut bertepatan dengan peringatan 77 tahun ledakan nuklir pertama di dunia yang terjadi pada 16 Juli 1945 di negara bagian New Mexico, AS.Tes, dengan kode nama "Trinity," adalah perangkat ledakan plutonium dan total hasil ledakan adalah 21 kiloton, lebih dari 1,5 kali lebih besar dari bom Hiroshima.Penduduk New Mexico dibiarkan menghadapi sejumlah besar dampak berbahaya dari ledakan yang begitu terang hingga dapat dilihat lebih dari 280 mil dari lokasi pengujian.Dari 13 pon plutonium dalam bom Trinity, hanya sekitar 3 pon yang meledak dan 10 pon sisanya naik ke atmosfer sebagai awan tanah dan puing yang sangat terkontaminasi, menghasilkan kejatuhan di area yang panjangnya hampir 250 mil dan lebarnya 200 mil, menurut untuk akun independen dari insiden tragis.Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, sejalan dengan dekrit agama yang dikeluarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei terhadap senjata pemusnah massal.Kamal Kharrazi, kepala Dewan Strategis Iran untuk Hubungan Luar Negeri dan mantan menteri luar negeri, dalam sebuah wawancara pada hari Minggu (16/7) menolak tuduhan bahwa Iran mencari senjata nuklir.Dia menegaskan bahwa Republik Islam memiliki “kemampuan teknis” seperti meningkatkan tingkat pengayaan uranium di atas 60 persen saat ini, tetapi tidak akan menempuh jalan itu.Perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina Mikhail Ulyanov juga menekankan pada hari Minggu bahwa kemampuan Iran tidak berarti negara itu memiliki rencana untuk mengejar senjata nuklir, menyalahkan Washington atas kebuntuan saat ini atas kesepakatan nuklir Iran.“Mampu bukan berarti mau atau berencana. Bagaimanapun situasi saat ini dengan program nuklir Iran adalah produk dari kebijakan tekanan maksimum Trump/Biden,” kata Ulyanov, merujuk pada mantan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin saat ini Joe Biden.Kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], ditinggalkan oleh Trump pada Mei 2018.Biden awalnya berjanji untuk membalikkan langkah-langkah pemerintahan sebelumnya dan kembali ke kesepakatan, tetapi gagal menjalankan pembicaraan.Tehran menegaskan bahwa semua sanksi pertama-tama harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi sebelum Republik Islam membalikkan langkah-langkah perbaikannya dan kembali ke kepatuhan penuh dari kesepakatan itu.Sejak April tahun lalu, Iran dan penandatangan kesepakatan yang tersisa telah terlibat dalam pembicaraan maraton untuk menyelamatkan kesepakatan dan mencari pembalikan kampanye 'tekanan maksimum' Trump terhadap Republik Islam.Tetapi pendekatan yang ragu-ragu dari pemerintahan Biden ditambah dengan kebijakan tekanan yang berkelanjutan terhadap Iran sejauh ini telah mencegah terobosan.[IT/r]