Palestina Peringatkan Terhadap Skema Permukiman Baru 'Israel' Setelah Kunjungan Biden

Palestina Peringatkan Terhadap Skema Permukiman Baru 'Israel' Setelah Kunjungan BidenKementerian Luar Negeri Otoritas Palestina [PA] pada hari Minggu memperingatkan terhadap skema pemukiman baru rezim Zionis setelah kunjungan Presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut.Komite perencanaan dan pembangunan rezim Tel Aviv akan bersidang untuk membahas rencana membangun 2.000 unit pemukiman di tenggara al-Quds yang diduduki, menurut laporan media Zionis.Bagian dari skema ditunda sampai setelah kunjungan Biden, Kementerian Luar Negeri PA mengatakan dalam sebuah pernyataan, menyebutnya "eksploitasi buruk Zionis 'Israel' dari kunjungan untuk memperdalam dan memperkuat pemukiman."Pernyataan itu meminta masyarakat internasional dan pemerintah AS "untuk waspada dan memperhatikan masalah ini, terutama karena Presiden Biden menyerukan untuk menghentikan tindakan sepihak, yang terutama adalah penyelesaian."Dewan Keamanan PBB dalam beberapa resolusi mengutuk kegiatan pemukiman rezim Tel Aviv di tanah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel'.[IT/r]