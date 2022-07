Menlu Iran: AS Harus Mengesampingkan Tuntutan Berlebihan, Berusaha untuk Mencapai Kesepakatan Akhir

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Amerika Serikat harus mengesampingkan tuntutan yang berlebihannya dan sebagai gantinya mengambil langkah-langkah realistis untuk mencapai kesepakatan tentang kebangkitan kesepakatan penting Iran tahun 2015.

Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam percakapan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada Senin (18/7) malam, memuji upaya berkelanjutan dari pejabat tinggi Uni Eropa dan wakilnya Enrique Mora untuk pemulihan kesepakatan Iran, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Diplomat top Iran juga memberi pengarahan kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa tentang pembicaraannya baru-baru ini dengan rekan-rekan Italia dan Prancis, Luigi Di Maio dan Catherine Colonna, menekankan bahwa Washington harus meninggalkan pendekatan masa lalu yang tidak efektif dan sanksi yang telah dijatuhkannya terhadap Teheran sebagai bagian dari yang disebut kampanye “tekanan maksimum”.“Tidak ada keraguan tentang tekad Republik Islam Iran untuk mencapai kesepakatan yang baik, kuat dan langgeng,” tegas Amir-Abdollahian.Di tempat lain dalam percakapan telepon, menteri luar negeri Iran menguraikan pendekatan Tehran terhadap keamanan pangan dan energi dan menunjuk pada pertemuan tripartit antara presiden Iran, Rusia, dan Turki di Tehran.Amir-Abdollahian juga merujuk pada percakapannya baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dan mencatat bahwa sangat penting untuk memfasilitasi ekspor gandum tanpa hambatan dari pelabuhan Ukraina.Borrell, pada bagiannya, menghargai keinginan positif dan serius dari pihak Iran selama pembicaraan kebangkitan JCPOA dan menggarisbawahi perlunya proposal kolektif untuk memecahkan kebuntuan.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga memuji inisiatif Iran untuk mengatasi hambatan dan perselisihan yang tersisa untuk mencapai kesepakatan akhir, menekankan bahwa dia dan Mora tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memfasilitasi dan mempercepat proses melalui komunikasi dan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat.Iran dan AS mengakhiri dua hari pembicaraan tidak langsung, yang dimediasi oleh Uni Eropa, di ibukota Qatar, Doha, akhir bulan lalu dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam menghidupkan kembali JCPOA.Di akhir pembicaraan, Iran dan Uni Eropa mengatakan mereka akan tetap berhubungan “tentang kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya.”Pembicaraan di Doha mengikuti tujuh putaran negosiasi yang tidak meyakinkan di ibu kota Austria, Wina, antara Iran dan lima pihak yang tersisa dalam JCPOA sejak April tahun lalu.Pembicaraan Wina ditunda karena Washington bersikeras pada penolakannya untuk membatalkan kesalahan masa lalunya melalui langkah-langkah seperti menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dari daftar organisasi teroris asingnya.Iran menyatakan bahwa penunjukan IRGC pada 2019 adalah bagian dari apa yang disebut kampanye tekanan maksimum mantan presiden AS Donald Trump terhadap Iran, dan, oleh karena itu, harus dibatalkan tanpa syarat.Sementara itu, Amerika Serikat pada hari Senin mengancam Iran dengan serangkaian sanksi baru jika Teheran tidak menyerah pada tuntutannya yang berlebihan.Sekretaris Pers Pentagon John Kirby menuduh dalam sebuah wawancara eksklusif dengan stasiun televisi CBS News bahwa Presiden AS Joe Biden percaya cara terbaik untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran adalah melalui diplomasi dan penyelesaian yang dinegosiasikan.Namun, dia mengklaim bahwa terserah Iran untuk memutuskan apakah ingin sanksi itu dihapus atau tidak.“Yang harus mereka lakukan adalah mematuhi kesepakatan yang ada di atas meja saat ini. Jika tidak, maka Presiden Biden memperjelas bahwa kami akan bekerja dengan sekutu dan mitra kami di kawasan dan di Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Pada saat yang sama, kami memastikan bahwa kami memiliki kemampuan militer yang sesuai di kawasan untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional kami,” kata Kirby.Pejabat senior AS menambahkan bahwa Washington akan menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran jika Republik Islam tidak menyetujui tuntutannya.“Bisa melalui sanksi tambahan pasti. Maksud saya, ada banyak cara kita bisa melakukan ini,” kata Kirby, menunjuk pada kemungkinan bahwa pemerintah AS akan menjatuhkan sanksi tambahan atau memperkuat sanksi yang sudah ada.Secara terpisah, Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri, menggemakan pernyataan Kirby.“Kami terus percaya di bawah kerangka itu bahwa pengembalian bersama untuk mematuhi JCPOA adalah kursus paling menguntungkan yang tetap layak, dan kami akan terus mengejar itu selama itu untuk kepentingan kami,” kata Price.[IT/r]