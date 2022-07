Jubir Kemenlu Iran: 'Israel' Tidak Akan Berani Menyerang Iran 

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Knaani menolak ancaman Zionis 'Israel' baru-baru ini terhadap Republik Islam sebagai perang psikologis, mengatakan rezim di Tel Aviv tidak akan berani menyerang Iran.

“Ancaman rezim Zionis baru-baru ini hanyalah perang psikologis dan rezim ini tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk menghadapi Iran secara militer,” kata Kanaani dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan oleh saluran TV al-Alam pada hari Selasa (19/7).Dia menekankan bahwa Iran akan menanggapi dengan tegas setiap kebodohan Zionis 'Israel'."Tanggapan Iran terhadap setiap kebodohan yang dilakukan oleh rezim Zionis akan merusak," kata juru bicara itu.Pada hari Minggu (17/7), kepala militer Zionis Aviv Kohavi mengklaim bahwa itu adalah “kewajiban moral” Zionis ‘Israel’ untuk mempersiapkan tanggapan militer terhadap program nuklir Iran, menambahkan bahwa persiapan tersebut adalah “pusat” dari persiapan militer.Pernyataannya datang ketika Presiden AS Joe Biden menandatangani deklarasi bersama melawan Iran dengan penjabat perdana menteri Zionis 'Israel' Yair Lapid di kota suci al-Quds yang diduduki pada hari Kamis (14/7).Biden mengatakan AS “tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.”Sementara Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Pemimpin Revolusi Islam Imam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengeluarkan fatwa [ketetapan agama] terhadap senjata pemusnah massal.Dalam konteks yang sama, Kamal Kharrazi, kepala Dewan Strategis Iran untuk Hubungan Luar Negeri dan mantan menteri luar negeri, dalam sebuah wawancara pada hari Minggu menolak tuduhan bahwa Iran mencari senjata nuklir.Dia menegaskan bahwa Republik Islam memiliki “kemampuan teknis,” seperti meningkatkan tingkat pengayaan uranium di atas 60 persen saat ini, tetapi tidak akan menempuh jalan itu.Kanaani juga mengatakan Presiden AS Joe Biden gagal membentuk koalisi anti-Iran dalam kunjungannya baru-baru ini ke Timur Tengah karena negara-negara kawasan tidak mempercayai AS.Biden dan pejabat AS lainnya melakukan perjalanan ke Arab Saudi pekan lalu untuk menghadiri pertemuan puncak regional, yang seolah-olah bertujuan untuk membangun front anti-Iran, dengan Biden menuduh Republik Islam itu melakukan “kegiatan destabilisasi” di Asia Barat.KTT diadakan pada hari Jumat dengan partisipasi semua negara Dewan Kerjasama Teluk [GCC] ditambah Mesir, Yordania, dan Irak – juga dikenal sebagai GCC+3.Namun, acara yang banyak digembar-gemborkan itu gagal mengumpulkan banyak dukungan dari negara-negara Arab melawan Republik Islam.Sehari sebelum KTT, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menekankan bahwa Irak tidak akan menjadi bagian dari kamp atau aliansi militer mana pun, dan “tidak akan menjadi pangkalan untuk mengancam negara tetangga mana pun.”UEA, sekutu dekat Arab Saudi dan AS, juga menolak gagasan untuk membentuk aliansi militer seperti NATO di wilayah tersebut.“Kami terbuka untuk kerja sama, tetapi bukan kerja sama yang menargetkan negara lain di kawasan itu dan saya secara khusus menyebut Iran,” Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden UEA, mengatakan pada hari Jumat (15/7).“UEA tidak akan menjadi pihak dari kelompok negara mana pun yang melihat konfrontasi berbagai arah,” tambah Gargash.Menyinggung upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan [JCPOA], juru bicara kementerian luar negeri mengatakan AS belum menerima semua tuntutan Iran, yang harus dilaksanakan di bawah JCPOA.“Washington harus memberikan jaminan nyata kepada Iran,” katanya, mengisyaratkan kemungkinan penarikan AS lagi dari JCPOA setelah kesepakatan dipulihkan.“Memperpanjang negosiasi bukan untuk kepentingan pihak mana pun, terutama Amerika Serikat,” tambahnya.Iran dan AS mengakhiri dua hari pembicaraan tidak langsung, yang dimediasi oleh Uni Eropa, di ibukota Qatar, Doha, akhir bulan lalu dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam menghidupkan kembali JCPOA.Di akhir pembicaraan, Iran dan Uni Eropa mengatakan mereka akan tetap berhubungan “tentang kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya.”Pembicaraan di Doha mengikuti tujuh putaran negosiasi yang tidak meyakinkan di ibu kota Austria, Wina, antara Iran dan lima pihak yang tersisa dalam JCPOA sejak April tahun lalu.Pembicaraan Wina ditunda karena Washington bersikeras pada penolakannya untuk membatalkan kesalahan masa lalunya melalui langkah-langkah seperti menghapus Pengawal Revolusi Islam [IRG] dari daftar organisasi teroris asingnya.Iran menyatakan bahwa penunjukan IRG pada 2019 adalah bagian dari apa yang disebut kampanye tekanan maksimum mantan presiden AS Donald Trump terhadap Iran, dan, oleh karena itu, harus dibatalkan tanpa syarat.Trump mendorong AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan meluncurkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Republik Islam meskipun yang terakhir sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian.[IT/r]