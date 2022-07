“Israel”-Perusahaan Teknologi Energi Amerika Menandatangani Kesepakatan Investasi dengan Saudi Group

IslamTimes - Perusahaan teknologi energi pintar yang didirikan Zionis “Israel” SolarEdge Technologies menandatangani perjanjian dengan Ajlan & Bros Holding Group Abilitii Arab Saudi, sebuah konglomerat sektor swasta yang berbasis di Riyadh, di sela-sela kunjungan Presiden AS Joe Biden ke kerajaan pada hari Jumat dan Sabtu (15-16/7).

Berbasis di Herzliya dan dengan kantor pusat AS di California, SolarEdge, yang diperdagangkan di Nasdaq dan terdaftar dalam indeks S&P 500, adalah salah satu dari 13 "perusahaan AS terkemuka" yang menandatangani perjanjian investasi dengan entitas Saudi, Kementerian Investasi kerajaan Arab Saudi [MISA] mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting pada hari Sabtu [tanpa menyebutkan akar Zionis “Israel” perusahaan].The Circuit, sebuah publikasi Orang Dalam Yahudi, pertama kali melaporkan adanya kesepakatan investasi pada hari Minggu.Seseorang yang akrab dengan perjanjian SolarEdge mengatakan kepada The Circuit bahwa pengumuman kementerian itu “akurat.”SolarEdge dan Ajlan & Bros dijadwalkan untuk "menjajaki investasi dalam energi terbarukan," menurut kementerian Saudi, yang juga mengatakan 13 perjanjian "mencakup berbagai sektor termasuk energi, kedirgantaraan, pertahanan, tekstil, manufaktur, pendidikan dan pariwisata" dan “membangun hubungan ekonomi jangka panjang” antara Arab Saudi dan AS.Salah satu perjanjian termasuk kemitraan antara kementerian dan raksasa kedirgantaraan Boeing “di bidang yang berkaitan dengan pembuatan pesawat.”SolarEdge didirikan pada tahun 2006, berusaha membuat energi surya lebih terjangkau dan tersebar luas. Ini mengembangkan solusi inverter untuk memanen dan mengelola daya dalam sistem fotovoltaik surya [PV]. Pada tahun 2010, perusahaan mengkomersialkan sistem inverter arus searah [DC] SolarEdge yang dioptimalkan untuk meningkatkan pembangkit listrik dan menurunkan biaya energi yang dihasilkan oleh sistem PV surya.Pada Juli, perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar $14,72 miliar dan dianggap sebagai salah satu perusahaan Zionis Israel yang paling berharga, bersama NICE Systems dan raksasa keamanan siber Check Point Software Technologies.Kesepakatan SolarEdge adalah perjanjian publik pertama yang diketahui antara perusahaan Zionis "Israel" dan entitas Saudi.[IT/r]