Imam Khamenei pada Putin: NATO Tidak Mengenal Batas, Harus Dihentikan

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menggambarkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai "berbahaya," mengatakan bahwa aliansi militer pimpinan AS tidak mengenal batas dan harus dihentikan di Ukraina atau pada akhirnya akan memulai perang menggunakan Krimea sebagai dalih.

Ayatollah Khamenei membuat pernyataan dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tiba di Tehran sebelumnya pada hari Selasa untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak tiga arah dengan presiden Iran Ebrahim Raeisi dan Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai proses perdamaian Suriah.“Perang adalah kenyataan yang keras dan sulit, dan Republik Islam sama sekali tidak akan senang jika melibatkan orang-orang biasa,” kata Imam Ali Khamenei.“Dalam kasus Ukraina, bagaimanapun, jika Anda tidak mengambil inisiatif, pihak yang berlawanan akan menyebabkan [pecahnya] perang dengan inisiatifnya sendiri,” tambah Imam Khamenei itu, berbicara kepada presiden Rusia.Ayatollah Khamenei menyatakan bahwa negara-negara Barat dengan tegas menentang Rusia yang kuat dan independen, menambahkan bahwa jika NATO tidak dihentikan di Ukraina, itu akan memulai perang yang sama menggunakan Krimea sebagai dalih.Pemimpin mengatakan AS dan Barat telah menjadi lebih lemah dari sebelumnya, menambahkan bahwa meskipun upaya dan pengeluaran besar, "kebijakan mereka di negara-negara regional, termasuk Suriah, Irak, Lebanon dan Palestina, menjadi kurang efektif."Imam Ali Khamenei mengatakan Iran dan Rusia harus menjaga kewaspadaan mereka dalam menghadapi kebijakan menipu Barat.Ayatollah Khamenei juga menekankan bahwa kerja sama ekonomi antara Teheran dan Moskow adalah suatu keharusan dan akan melayani kepentingan kedua belah pihak, terutama setelah sanksi Barat terhadap mereka. “Kerja sama jangka panjang antara Iran dan Rusia akan sangat bermanfaat bagi kedua negara.”Pemimpin mengatakan sangat penting bahwa perjanjian minyak dan gas yang saat ini sedang dikerjakan antara kedua negara kaya energi itu "ditindak lanjuti sampai akhir dan menjadi operasional."Imam Khamenei juga menekankan pentingnya meluncurkan kereta api Rasht-Astara dalam upaya untuk menyelesaikan Koridor Transportasi Utara-Selatan dan menguntungkan kedua negara.Ayatollah Khamenei menyuarakan dukungan untuk kebijakan penggantian dolar AS dengan mata uang nasional dalam hubungan perdagangan bilateral, dengan mengatakan, "Dolar harus secara bertahap dihapus dari transaksi global."Sementara itu, presiden Rusia membahas situasi di Ukraina, dengan mengatakan, “Tidak ada yang mendukung perang,” menambahkan, “Hilangnya nyawa orang-orang biasa adalah tragedi besar.”“Namun, perilaku Barat membuat kami tidak punya pilihan lain selain bereaksi,” kata kepala negara Rusia itu.Putin menganggap keretakan negaranya dengan Ukraina berakar terutama pada tindakan provokatif yang telah diambil oleh Barat, termasuk Amerika Serikat, selama beberapa tahun terakhir, termasuk kudeta di Ukraina, yang membawa pemerintah yang didukung Barat berkuasa di sana. .Dia juga mengutip ekspansi NATO ke perbatasan Rusia terlepas dari janji sebelumnya untuk menghindari langkah seperti itu untuk menjadi sumber perbedaan lain antara Moskow dan Kiev.“Beberapa negara Eropa mengatakan mereka menentang keanggotaan Ukraina di NATO, tetapi [akhirnya] menyetujuinya di bawah tekanan Amerika,” kata Putin, menambahkan bahwa ini menunjukkan “kurangnya kedaulatan dan kemerdekaan negara itu.”Negarawan Rusia itu menganggap pembunuhan AS atas Letnan Jenderal Qassem Soleimani pada awal 2020 sebagai contoh lain dari “ketidakadilan” Washington.Di tempat lain dalam sambutannya, Putin mengatakan sanksi Barat terhadap Rusia merugikan dirinya sendiri, menyebabkan masalah seperti kenaikan harga minyak dan krisis pangan.Dia menunjuk penggunaan dolar Amerika Serikat terhadap penerapan sanksi terhadap dan penjarahan negara lain.Pendekatan tersebut pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi Washington sendiri karena hal itu merusak kepercayaan global terhadap mata uang tersebut, dan mendorong negara-negara untuk menggunakan mata uang alternatif. “Rusia dan Iran [misalnya] sedang merancang metode baru untuk menggunakan mata uang nasional masing-masing dalam hubungan mereka,” tambahnya.Putin menganggap negaranya dan posisi Iran mengenai Suriah, termasuk penentangan mereka terhadap serangan militer terhadap bagian utara, sepenuhnya sesuai. “Wilayah Efrat Timur harus berada di bawah kendali pasukan militer Suriah,” tambahnya.Iran dan Rusia sedang berperang bersama melawan terorisme di Suriah, Presiden Rusia juga mencatat, menambahkan bahwa di bidang militer juga negara-negara akan berusaha untuk meningkatkan kerja sama mereka dan juga mencoba untuk meningkatkan kerja sama dan latihan militer trilateral mereka dengan China.[IT/r]