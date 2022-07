China Menyeru AS untuk Berhenti Memainkan 'Polisi Dunia', Bekerja Menciptakan Kondisi untuk Perdamaian

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers reguler pada hari Selasa (19/7) bahwa Washington harus berhenti bermain "polisi dunia" dan bekerja untuk menciptakan kondisi untuk pembicaraan damai sebagai gantinya.

China menuduh AS memulai krisis di Ukraina dan memicu konflik di negara Eropa timur itu.Zhao ditanya tentang pernyataan baru-baru ini dari juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, yang sekali lagi mengancam China dengan “biaya yang sangat mahal” jika Beijing membantu Moskow menghindari sanksi Barat – tanpa memberikan bukti bahwa ini terjadi.Menuduh Price terdengar “seolah-olah AS adalah polisi dunia,” Zhao mengatakan bahwa China “mengambil sikap yang objektif dan adil dan berdiri di sisi perdamaian dan keadilan” ketika datang ke Ukraina.“Kami dengan tegas menentang kecurigaan, ancaman, dan tekanan yang tidak beralasan yang menargetkan China. Kami juga dengan tegas menentang sanksi ilegal sepihak dan yurisdiksi jangka panjang tanpa dasar hukum internasional,” kata Zhao.Washington perlu “berhenti memainkan konfrontasi blok dan menciptakan Perang Dingin baru dengan mengambil keuntungan dari situasi tersebut,” tambah Zhao, mendesak AS untuk “memfasilitasi penyelesaian krisis yang tepat dengan cara yang bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan dan kondisi yang dibutuhkan untuk pembicaraan damai antara pihak-pihak terkait.”[IT/r]