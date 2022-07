Jubir: Iran adalah Bobot Keseimbangan di Wilayah 

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada hari Rabu (20/7) bahwa Iran adalah bobot keseimbangan di kawasan yang memainkan peran penting di Suriah dan menjadi referensi pada masalah krisis Ukraina.

Berbicara dalam konferensi pers mingguannya, Nasser Kanaani menyoroti minggu terakhir ini sebagai minggu yang sibuk bagi aparat diplomasi Iran ketika dua presiden mengunjungi Tehran untuk dua pertemuan penting.Diplomasi dinamis cerdas Iran dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan semua kapasitas demi keamanan kawasan dan negara-negara Muslim, kata Kanaani, menambahkan bahwa Republik Islam Iran adalah bobot keseimbangan di kawasan yang memainkan peran penting di Suriah dan referensi tentang krisis di Ukraina.Alih-alih koalisi palsu dengan biaya besar dari kantong negara-negara di kawasan itu, kata juru bicara itu, kawasan itu membutuhkan persahabatan, kerja sama, bertetangga, dan keamanan kolektif.Pada perjalanan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Tehran, dia mengatakan bahwa kunjungannya adalah untuk berpartisipasi dalam KTT proses perdamaian Astana dan menandatangani dokumen kerja sama komprehensif jangka panjang antara Iran dan Turki.Dia mengomentari laporan Reuters tentang pembicaraan antara Iran dan 4+1 untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, dengan mengatakan masalah itu menarik banyak perhatian, meskipun pihak Amerika mengklaim bahwa negosiasi yang diadakan di Doha, Qatar, tidak berhasil.Negosiasi Doha baik dan telah membuka jalan bagi kelanjutan pembicaraan dan kesepakatan nuklir, katanya, menambahkan bahwa kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Joseph Borrel sedang bekerja untuk memfasilitasi putaran pembicaraan baru.Lahan siap untuk kesepakatan, menurut Kanaani yang mencatat bahwa Iran percaya tidak ada masalah, tetapi AS perlu mengambil keputusan politik dan melihat pembicaraan dari sudut pandang kepentingan AS, bukan dari rezim Zionis.Dia menolak tuduhan yang dibuat AS bahwa Iran memasok drone ke Rusia, dengan mengatakan bahwa setiap upaya untuk menghubungkan kerja sama Iran-Rusia dengan perkembangan Ukraina tidak logis dan bermotif politik.Posisi Iran dalam perang antara Rusia dan Ukraina jelas, katanya, karena Tehran selalu menyerukan solusi politik dan ini tercermin dalam percakapan telepon Menteri Luar Negeri Amirabdollahian dengan mitra Ukraina.Ditanya tentang komentar yang dibuat oleh presiden Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri tentang pencegahan nuklir Iran, Kanaani mencatat bahwa kegiatan nuklir Iran selalu dipantau oleh Badan Energi Atom Internasional yang telah menekankan kedamaian kegiatan ini dalam berbagai laporan.Pemimpin Tertinggi Iran telah mengeluarkan fatwa tentang larangan senjata pemusnah massal dan tidak ada perubahan dalam pandangan dan sikap Iran, juru bicara itu menggarisbawahi.Iran telah berhubungan dengan Turki dan Suriah mengenai potensi operasi militer di Suriah utara dan telah memperingatkan bahwa tindakan seperti itu dapat memperburuk krisis di negara ini, menurut Kanaani.Mengomentari pernyataan yang dibuat oleh duta besar Rusia untuk Iran yang mengatakan bahwa Barat berusaha untuk mempromosikan homoseksualitas di Iran, ia mencatat bahwa diplomat asing diharapkan untuk menghindari mengomentari urusan dalam negeri Iran.Juru bicara itu mengatakan bahwa Iran dan Arab Saudi telah melakukan lima putaran pembicaraan pemulihan hubungan yang positif dan maju, memuji peran Irak sebagai mediator yang beritikad baik.Pembicaraan itu menggembirakan dan kita dapat mengadakan putaran berikutnya di Baghdad pada tingkat yang tepat untuk memanfaatkan pencapaian sebelumnya untuk mengambil langkah-langkah nyata dan serius, ia menggarisbawahi.Kanaani mengatakan bahwa Iran menganggap kesediaan UEA untuk mengirim duta besar ke Iran sebagai pertanda baik dari suasana positif di kawasan itu.Dia menekankan bahwa menahan seorang diplomat Iran di Belgia adalah proses yang sepenuhnya ilegal dan melanggar Konvensi Wina 1961 dan meminta Brussel untuk membebaskan Assadollah Assadi.Juru bicara tersebut mengecam negara-negara Eropa karena menghapus daftar Mujahidin-e Khalq (MEK) dengan alasan bahwa kelompok tersebut telah meninggalkan militansi dan dianggap sebagai kelompok politik.Kanaani juga mengecam pemerintah Swedia atas hukuman seumur hidup yang dijatuhkan terhadap warga negara Iran Hamid Nouri, mencatat bahwa pengadilan semacam itu salah dan sejalan dengan pemurnian organisasi teroris yang tangannya berada di dalam darah ribuan orang Iran.[IT/r]