Lavorv: AS dan Inggris Ingin 'Perang Nyata antara Rusia dan UE'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Rabu (20/7) bahwa AS dan Inggris ingin meningkatkan konflik Rusia-Ukraina menjadi konfrontasi yang lebih besar antara Moskow dan anggota Uni Eropa.

“Rekan-rekan AS dan Inggris kami … dengan dukungan dari Jerman, Polandia, dan negara-negara Baltik, sangat ingin menjadikan perang ini perang nyata, mengadu Rusia melawan negara-negara Eropa,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan RT dan Sputnik.Pemerintah Barat “secara harfiah menahan Ukraina dari setiap langkah konstruktif ” menuju penyelesaian damai, kata diplomat top Rusia itu.Mereka (AS dan Inggris) tidak hanya "membanjiri" negara dengan senjata, tetapi juga "memaksa" Ukraina untuk menggunakannya dengan lebih berani, katanya kepada Pemimpin Redaksi RT Margarita Simonyan.Rusia meluncurkan operasi militernya di negara tetangga pada akhir Februari. Banyak negara, termasuk anggota NATO, memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Moskow dan telah memasok senjata berat ke Kiev. Pengiriman terbaru termasuk peluncur roket ganda M142 HIMARS buatan AS dan howitzer M777.Lavrov menuduh bahwa AS dan Inggris "mendapatkan keuntungan" dari konflik antara Rusia dan Uni Eropa karena ekonomi anggota blok menanggung beban sanksi. Dia menambahkan bahwa AS telah bertindak "tidak bertanggung jawab" dengan memicu ketegangan dengan Rusia.[IT/r]