China Mendesak AS untuk Menghentikan 'Perilaku Bandit' Penjarahan Sumber Daya Suriah

IslamTimes - China telah mendesak Amerika Serikat untuk segera berhenti menjarah sumber daya nasional Suriah setelah laporan mengatakan pasukan Amerika mentransfer minyak Suriah yang dicuri ke Irak utara baru-baru ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Rabu (20/7) bahwa AS menunjukkan "perilaku bandit" setelah dia diminta untuk mengomentari Washington mentransfer "minyak curian" ke Irak dari ladang minyak Suriah yang diduduki.Suriah secara teratur melaporkan pasukan AS menyelundupkan minyak dan gandum dari negara yang dilanda perang itu.Wang mengatakan 90 persen penduduk Suriah saat ini hidup di bawah garis kemiskinan dan dua pertiganya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Lebih dari setengah populasi menderita kerawanan pangan, tambahnya.“Militer AS masih menduduki daerah penghasil biji-bijian dan minyak utama di Suriah, merampas dan menjarah sumber daya nasional Suriah, memperburuk krisis kemanusiaan lokal,” kata Wang.Pekan lalu, Kantor Berita Arab Suriah (SANA) resmi melaporkan bahwa pasukan AS telah mengangkut truk tanker yang sarat dengan minyak curian dan kendaraan yang membawa peralatan militer dari wilayah al-Jazira di provinsi Hasakah ke wilayah Irak.Sumber-sumber lokal di masa lalu telah melaporkan pasukan AS memindahkan elemen Daesh di sekitar perbatasan antara Suriah dan Irak.Wang mengatakan warga Suriah telah menggambarkan kehadiran Amerika Serikat sebagai bentuk terorisme.Amerika Serikat, katanya, selalu membual tentang apa yang disebut standar tertinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, tetapi tindakannya di Suriah membuktikan bahwa itu sebenarnya gagal dalam setiap aspek.[IT/r]“Amerika Serikat harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, menanggapi seruan rakyat Suriah, segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah, segera berhenti menjarah sumber daya nasional Suriah, dan menebus kerugian yang ditimbulkan pada rakyat Suriah dengan tindakan nyata, ” kata Wang.Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan AS perlu menarik pasukannya dari wilayah Suriah di sebelah timur Sungai Efrat.“Amerika harus meninggalkan timur sungai Efrat sekarang. Ini adalah hasil yang keluar dari proses Astana,” kata Erdogan, satu hari setelah pertemuan puncak proses Astana dengan presiden Rusia dan Iran, menekankan bahwa mitra Astana-nya setuju dengan penilaian ini.“Turkiye mengharapkan ini juga karena Amerikalah yang memberi makan kelompok teroris di sana,” kata Erdogan kepada wartawan dalam perjalanan kembali ke Turkiye, merujuk pada kelompok teror YPG/PKK, yang telah bermitra dengan AS dengan dalih memerangi teroris Daesh.[IT/r]