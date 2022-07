AS Menjanjikan Lebih Banyak Sistem Roket dan Senjata Jarak Jauh ke Ukraina

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark A. Milley mengadakan konferensi pers di Pentagon setelah pertemuan virtual Grup Kontak Pertahanan Ukraina, pertemuan keempat para pemimpin pertahanan dari seluruh dunia sejak perang di Ukraina dimulai.

Kelompok ini mengoordinasikan bantuan untuk pertahanan Ukraina setelah perang di negara itu.Selama konferensi, para pejabat AS membahas beberapa masalah, seperti pelatihan pilot Ukraina dan penyediaan serta pelatihan AS untuk menggunakan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).Militer AS sedang mempertimbangkan opsi untuk melatih pilot Ukraina, tetapi sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley menyatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu.Amerika Serikat telah mengirim 12 HIMARS ke Ukraina dari 20 yang dijanjikan oleh AS dan sekutunya, Milley menambahkan, setelah mitranya dari Ukraina meminta Washington sehari sebelumnya untuk lebih banyak Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 (HIMARS).Mengenai kemampuan dan pengetahuan tentara Ukraina dalam menggunakan senjata tersebut, Milley menyebutkan sekitar 200 anggota sedang dilatih cara mengoperasikan HIMARS.“Dua ratus orang Ukraina dilatih tentang HIMARS dan terus berlanjut,” katanya.Dalam konteks yang sama, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menanggapi pertanyaan apakah militer AS ingin menyediakan amunisi jarak jauh untuk HIMARS kepada Ukraina. Austin mengatakan jangkauan peluru Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) cukup melayani kebutuhan medan pertempuran Ukraina.“Jangkauan HIMARS, putaran GMLRS kami, adalah 80 kilometer, jadi itu jangkauan yang cukup bagus. Itu telah memungkinkan dan akan terus memungkinkan [Ukraina] untuk mengejar target jarak jauh yang tidak dapat mereka capai,” kata Austin.Hingga saat ini, AS telah melatih ratusan warga Ukraina tentang cara mengoperasikan senjata seperti HIMARS, howitzer M777, drone Phoenix Ghost, dan senjata lain yang dipasok ke negara itu selama perangnya dengan Rusia.[IT/r]