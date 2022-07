Deklasifikasi: Inggris 'Segera' Mendukung AS atas Jatuhnya Pesawat Penumpang Iran Tahun 1988

IslamTimes - File yang baru dideklasifikasi mengungkapkan bahwa pemerintah Inggris menawarkan dukungan "segera" kepada AS dan membantu menutupi jatuhnya pesawat penumpang Iran pada tahun 1988 yang menewaskan semua 290 orang di dalamnya.

Pada 3 Juli 1988, USS Vincennes menembakkan dua rudal ke Iran Air Flight 655, yang terbang di atas Selat Hormuz dari kota pelabuhan Bandar Abbas untuk perjalanan rutin ke Dubai sambil membawa 274 penumpang dan 16 awak.Setelah serangan itu, pesawat hancur dan jatuh ke Teluk Persia.Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Robin Cook pada 2 Maret 2000, Jenderal AS Colin Powell, yang pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Ronald Reagan antara 1987 dan 1989, “berbicara terus terang,” mengarahkan Cook untuk meminta agar “kepercayaan… dilindungi secara ketat.”Setelah penembakan jatuh pesawat penumpang Iran, Jenderal Powell mengenang, sekretaris pribadi mantan perdana menteri Inggris Margaret Thatcher untuk urusan luar negeri Charles Powell “telah menelepon segera Downing Street untuk menanyakan apa yang Amerika ingin dikatakan Pemerintah Inggris .”Setelah serangan itu, pesawat hancur dan jatuh ke Teluk Persia, menewaskan semua 290 penumpang, di antaranya 66 anak-anak.Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Robin Cook pada 2 Maret 2000, Jenderal AS Colin Powell, yang pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Ronald Reagan antara tahun 1987 dan 1989, “berbicara terus terang”, membuat Cook meminta agar “kepercayaan diri… dilindungi secara ketat”.Setelah AS menembak jatuh pesawat penumpang Iran, sekretaris pribadi mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher untuk urusan luar negeri Charles Powell "telah menelepon segera dari Downing Street untuk menanyakan apa yang Amerika ingin Pemerintah Inggris katakan".Pemerintah Inggris dengan demikian menawarkan dukungan langsung ke Washington, meskipun telah membunuh ratusan warga sipil, yang sebagian besar adalah warga negara Iran.Colin Powell berkomentar bagaimana “Amerika tidak dapat mengandalkan pemerintah lain untuk berperilaku seperti itu.”Meskipun Amerika Serikat mengklaim bahwa penembakan pesawat Iran oleh Angkatan Lautnya adalah tindakan membela diri, itu tidak benar.Seperti yang diklaim Pentagon, pesawat itu tidak bergerak “di luar rute udara komersial yang ditentukan”, juga tidak “turun” menuju USS Vincennes dengan “kecepatan tinggi.”File yang dideklasifikasi mengutip sebuah artikel oleh jurnalis Solomon Hughes di Morning Star yang mengatakan bahwa Kantor Luar Negeri Inggris juga mengembangkan "garis yang harus diambil" yang konsisten dengan dukungan publik Thatcher terhadap AS.Kantor Luar Negeri menekankan bahwa "USS Vincennes mengeluarkan peringatan kepada pesawat tak dikenal yang mendekat tetapi tidak menerima tanggapan," dan mengklaim bahwa AS menanggapi "serangan Iran".Kantor Luar Negeri tahu itu terisolasi dalam dukungannya untuk AS. Sebuah memo internal yang ditulis pada Juli 1988 mencatat bahwa “hanya Inggris yang menyertakan referensi ke hak [AS] untuk membela diri, sehingga menarik kritik dari Iran dan negara-negara lain.”Pemerintah AS membayar Iran $ 131,8 juta sebagai kompensasi atas serangan terhadap pesawat pada tahun 1996 dan kemudian Presiden Bill Clinton menyatakan "penyesalan yang mendalam" atas insiden tersebut.Namun, pemerintah AS tidak pernah secara resmi meminta maaf atas serangan itu. Pada tahun 1990, kapten kapal penjelajah, William C. Rogers, dibebaskan dari segala kesalahan dan bahkan dianugerahi Legion of Merit untuk "perilaku yang sangat berjasa dalam kinerja layanan yang luar biasa."[IT/r]