Jubir: Kebijakan Tetangga Iran “Tidak Bergantung pada JCPOA atau Izin AS”

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani mengatakan pada hari Jumat (22/7) bahwa kebijakan bertetangga Iran tidak bergantung pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) atau izin AS.

Kanaani pada hari Jumat (22/7) menulis di akun Twitter-nya, “Dikotomi palsu antara JCPOA (di mana Iran, tidak seperti AS, tetap menjadi partai) & hubungan baik antara Iran & tetangganya, inc. Rusia, tidak menyembunyikan fakta bahwa keragu-raguan AS yang tidak setia adalah rintangan utama untuk sebuah kesepakatan.”“Kebijakan bertetangga kami tidak bergantung pada JCPOA atau izin AS.”Konferensi ke-7 negara penjamin Proses Astana diadakan pada Selasa (19/7) malam di Tehran, dengan partisipasi dari Presiden Iran Ebrahim Raisi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.Dalam pertemuan tersebut, ketiga presiden bertukar pandangan tentang perkembangan terakhir di Suriah dan cara-cara untuk meningkatkan perang melawan terorisme.[IT/r]