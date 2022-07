Anggota Parlemen AS Menuduh Rusia Melakukan 'Genosida'

IslamTimes - Sekelompok tujuh anggota parlemen AS menuduh pasukan Rusia melakukan "genosida" selama konflik Ukraina.

Pasukan Rusia melancarkan operasi militer khusus di wilayah Donbas Ukraina timur pada akhir Februari.Kepala negara Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa ekspansi pasukan NATO yang dipimpin AS ke arah timur memaksa Rusia untuk mengambil langkah-langkah defensif.Senator AS Jim Risch (R-ID), Jeanne Shaheen (D-NH), Lindsey Graham (R-SC), Rob Portman (R-OH), Ben Cardin (D-MD), Roger Wicker (R-MS), dan Richard Blumenthal (D-CT) memperkenalkan sebuah resolusi pada hari Kamis yang mengklaim bahwa operasi khusus Rusia di Donbas sama dengan genosida terhadap rakyat Ukraina.“Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dilakukan Rusia di Ukraina adalah genosida… Sudah saatnya Amerika Serikat dan dunia mengakuinya,” kata Jim Risch (R-Idaho), anggota peringkat Komite Hubungan Luar Negeri Senat.“Sejak awal serangan brutal Rusia di Ukraina, pasukan Rusia telah menunjukkan pola yang jelas dalam menargetkan dan membunuh warga sipil Ukraina secara massal, sementara juga dengan sengaja menembaki sekolah, bangsal bersalin, rumah sakit, rumah, gedung apartemen, dan infrastruktur sipil lainnya. Mereka juga melakukan tindakan kekerasan seksual yang keji dan mendeportasi secara paksa ratusan ribu anak Ukraina ke Rusia ... Dikombinasikan dengan penolakan konsisten Rusia terhadap keberadaan kebangsaan dan identitas Ukraina, tindakan ini harus diakui apa adanya – genosida – dan penting bahwa Amerika Serikat dan seluruh dunia mengakui mereka seperti itu,” kata Portman.“Vladimir Putin melancarkan kampanye kekerasan dan teror di Ukraina yang secara khusus menargetkan warga sipil dan berusaha menghapus budaya Ukraina dan rakyatnya. Amerika Serikat perlu menyebutnya apa adanya dan komunitas global harus menanggapinya dengan tepat. Ini adalah tindakan genosida dan harus dihentikan sekarang,” kata Shahin.“Resolusi ini menunjuk tindakan Putin di Ukraina sebagai genosida – tidak ada kesimpulan lain yang bisa dicapai. Sudah waktunya bagi Kongres tidak hanya untuk berbicara tetapi untuk bertindak, dan sudah lama berlalu bagi Pemerintahan Biden untuk menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme,” kata Graham.“Rusia sedang mencoba untuk mengeluarkan isi perut tidak hanya orang-orang dan bangunan Ukraina, tetapi juga mereka mencoba untuk menghilangkan bahasa Ukraina, sejarah Ukraina dan budaya Ukraina. Ini adalah genosida. Dunia harus mengakui fakta ini dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Cardin.“Perang Rusia terhadap Ukraina dan agresinya yang lebih luas di kawasan itu ilegal dan genosida, dan penting bagi AS untuk menyatakan fakta itu kepada dunia,” kata Wicker.“Resolusi ini dengan tepat mengutuk penyiksaan sistematis dan pembunuhan Putin terhadap orang-orang Ukraina sebagai genosida,” kata Blumenthal.Para senator AS memperkenalkan resolusi anti-Rusia tak lama setelah kunjungan ibu negara Ukraina, Olena Zelenska, memohon kepada anggota parlemen Amerika di Capitol Hill untuk lebih banyak bantuan militer dan keuangan untuk memerangi pasukan Rusia di Donbas.[IT/r]