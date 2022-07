Ilmuwan: Gelombang Panas di Seluruh Dunia Terhubung

Islam Times - Ilmuwan mengatakan bahwa dua gelombang panas yang terpisah dari lautan terkait erat.

Jenis gelombang panas yang saling berhubungan ini bisa menjadi lebih ekstrem di masa depan, karena perubahan iklim yang disebabkan manusia memengaruhi aliran jet angin yang bertanggung jawab atas gelombang panas tersebut.Aliran jet adalah jalur angin kencang yang relatif sempit di tingkat atas atmosfer. Angin bertiup dari barat ke timur dalam aliran jet tetapi alirannya sering bergeser ke utara dan selatan. Aliran jet mengikuti batas antara udara panas dan dingin.Gelombang-gelombang kacau balau itu membantu menyebabkan suhu tinggi 115 derajat di Mangum, Oklahoma, pada hari Selasa dan pemecahan rekor suhu tinggi sepanjang masa di Inggris, dengan 104,36°F tercatat di Coningsby, Inggris, pada hari yang sama, Axios melaporkan.Aliran jet telah mendapat sorotan khusus oleh para ilmuwan iklim dalam beberapa tahun terakhir karena hipotesis bahwa perbedaan suhu yang berubah antara khatulistiwa dan Kutub Utara dapat memperlambat pembuat cuaca utama ini, terutama selama musim panas.Gangguan dalam aliran jet, atau gelombangnya, dapat memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan kubah panas yang intens seperti yang telah terbentuk di seluruh bagian AS dan Eropa dalam seminggu terakhir.Ini juga terkait dengan beberapa kubah panas di Asia yang telah menyebabkan gelombang panas di Cina, Siberia, dan Jepang.Aliran jet bergerak di sekitar belahan bumi utara dari barat ke timur, didukung oleh perbedaan suhu antara massa udara dan lebih luas lagi, perbedaan antara suhu di Kutub versus khatulistiwa.Aliran itu dapat berjalan lurus dari barat ke timur, dalam apa yang oleh para ahli meteorologi disebut sebagai pola "zona", atau dapat melingkar seperti ular, yang dikenal sebagai konfigurasi yang sangat diperkuat.Beberapa ilmuwan iklim berpikir bahwa dari waktu ke waktu, perubahan iklim memengaruhi aliran jet dengan cara yang membuat perubahan ini, khususnya area bertekanan tinggi yang lebih kuat dan tahan lama, atau kubah panas, lebih mungkin terjadi.Pola liuk tertentu, yang dikenal sebagai pola gelombang nomor 7, karena tujuh puncak dan palung di jalur angin tingkat atas, dikaitkan dengan gelombang panas Eropa dan AS, dan kemudian beberapa wilayah lain, kata para peneliti.Sebuah sistem komputer yang dibangun untuk mendeteksi pola angin yang dipengaruhi manusia yang dijalankan di Institut Potsdam untuk Penelitian Dampak Iklim di Jerman, telah mengidentifikasi bahwa gelombang panas Eropa dan panas ekstrem AS sebagian terkait dengan pola aliran jet bergelombang yang diidentifikasi dalam sebuah studi tahun 2017, kata Michael Mann dari Penn State University, yang merupakan penulis utamanya.Studi itu menyimpulkan bahwa peningkatan terjadinya pengaturan aliran jet tertentu adalah kemungkinan konsekuensi dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil.Kai Kornhuber, seorang peneliti di Universitas Columbia dan rekan penulis studi itu, mencatat bahwa secara regional banyak faktor berbeda bergabung untuk mempengaruhi peristiwa panas yang ekstrem.Dia juga mengatakan gelombang panas simultan di seluruh dunia konsisten dengan pola gelombang nomor 7 seperti yang diidentifikasi dalam studi 2017.Kornhuber adalah penulis makalah lain, yang diterbitkan pada tahun 2020, yang memperingatkan bahwa aliran jet semacam itu akan menyebabkan gelombang panas dan kondisi kering secara simultan di beberapa wilayah penghasil roti.Pola yang tercantum dalam makalah itu sangat mirip dengan gelombang panas minggu lalu, yang melanda Dataran, daerah penghasil biji-bijian di Amerika Utara bagian tengah, dan Eropa barat dan timur, katanya.[IT/AR]