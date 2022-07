Raja Bahrain Pecat Pejabat Menteri karena Menolak Berjabat Tangan dengan Duta Besar Israel

IslamTimes - Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, telah memecat “seorang pejabat Bahrain dengan pangkat menteri, Sheikha May binti Mohammad Al Khalifa, karena penolakannya untuk menormalkan hubungan antara Bahrain dan ‘Israel’, karena dia menolak berjabat tangan dengan duta besar Zionis Israel di Manama.”

Kamis (21/7) lalu, Raja Bahrain mengeluarkan dekrit yang menunjuk Sheikh Khalifa bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa sebagai kepala Otoritas Kebudayaan dan Purbakala Bahrain menyusul pemecatan Sheikha Mai dari posisinya.Sheikha Mai, yang telah bekerja di media dan budaya selama lebih dari 20 tahun, dilaporkan menolak untuk menormalkan hubungan dengan Zionis 'Israel', yang baru-baru ini dia ungkapkan dengan menolak berjabat tangan dengan duta besar Zionis Israel di Manama pada pemakaman khusus yang diselenggarakan oleh Duta Besar AS Stephen Bundy di rumahnya di ibu kota Bahrain.Laporan menunjukkan bahwa saat merekam pemakaman, seorang pejabat Bahrain yang berasal dari keluarga penguasa menolak untuk berjabat tangan dengan duta besar Zionis Israel setelah mengetahui kewarganegaraannya, memutuskan untuk meninggalkan tempat kejadian, dan meminta kedutaan AS untuk tidak merilis pesan foto dirinya di pemakaman.Sheikha Mai menolak untuk me-Yahudi-kan kawasan tua di ibu kota Bahrain dan tidak mengizinkan investor Yahudi membangun kawasan Yahudi dari Bab al-Bahrain ke sinagoga di Manama.Sheikh Ibrahim Center, yang dijalankan oleh Sheikha Mai, juga menjadi tuan rumah bagi sejarawan dan pemikir Yahudi Ilan Pappe pada November 2021 untuk sebuah seminar di mana dia menyarankan bahwa solusi masa depan yang diinginkan untuk masalah Palestina adalah penghapusan kolonisasi pemukim rasis Zionis di Palestina di sebuah aktivitas budaya yang berdampak pada upaya normalisasi hubungan dengan Zionis 'Israel'.Sheikha Mai menyatakan melalui akun media sosialnya bahwa "Dari lubuk hati saya, seribu terima kasih untuk setiap pesan yang saya terima dan hanya cinta yang melindungi dan menguatkan kita" setelah media mulai menyebarkan berita tentang pemecatannya yang tiba-tiba tanpa penghapusan eksplisit dari alasan keputusan tersebut.Faksi-faksi perlawanan Palestina memuji sikap Sheikha May, menunjukkan bahwa itu mencerminkan posisi mulia rakyat Bahrain dalam mendukung Palestina dalam menghadapi Zionis Israel.[IT/r]