Zelensky: HIMARS Baru dari AS untuk 'Mempercepat' 'Pembebasan' Ukraina

Islam Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik berita bahwa Amerika Serikat berencana mengirim tambahan empat Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) untuk membantu negaranya memerangi invasi Rusia, Newsweek melaporkan.

Gedung Putih pada Jumat mengumumkan bahwa tambahan $270 juta dalam bantuan keamanan akan dikirim ke Ukraina, termasuk empat HIMARS. Roket-roket itu dipandang penting untuk membantu pasukan Kyiv memukul mundur militer Moskow.Paket itu juga termasuk 580 drone Phoenix Ghost serta 36.000 butir amunisi artileri. Amunisi tambahan untuk HIMARS juga akan dikirim ke Ukraina."Terima kasih @POTUS atas paket bantuan pertahanan baru untuk Ukraina. Senjata yang sangat penting dan kuat akan menyelamatkan nyawa tentara kita, mempercepat pembebasan tanah kita dari agresor Rusia. Saya menghargai persahabatan strategis antara negara kita. Bersama menuju kemenangan!" Zelensky menulis di Twitter beberapa jam setelah pengumuman itu dibuat. Dia menandai Presiden Joe Biden di pos tersebut.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyambut gembira berita bantuan militer lebih lanjut di platform media sosial pada hari Jumat.“Saya telah menelepon @SecBlinken [Menlu AS Antony Blinken] tentang langkah-langkah praktis untuk memperkuat Ukraina saat kami melawan agresi dan teror Rusia. Kabar baik: lebih banyak bantuan militer akan datang dari AS dan mitra Ukraina. Kami juga fokus pada hal-hal penting bantuan anggaran untuk mendukung ekonomi Ukraina," tulis Kuleba.Sebelum pengumuman Jumat, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan kepada wartawan bahwa HIMARS yang sebelumnya dikirim ke Ukraina telah membantu pasukan negara itu mengambil lebih dari 100 target Rusia "bernilai tinggi"."Mereka tidak bisa mempertahankannya selamanya," kata pejabat itu tentang agresi Rusia terhadap Ukraina. "Mereka telah menghabiskan banyak amunisi mereka yang lebih pintar...Kemampuan mereka semakin bodoh."AS telah memberi Ukraina miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan kemanusiaan untuk mempertahankan diri dari serangan Moskow.[IT/AR]