WHO: Monkeypox Darurat Global 

Islam Times - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada hari Sabtu bahwa cacar monyet, yang telah menyebar ke lebih dari 70 negara, adalah keadaan darurat global, Axios melaporkan.

Deklarasi oleh badan kesehatan PBB dapat mengarah pada investasi dalam mengobati penyakit, tetapi juga dapat menyebabkan kekurangan vaksin yang sudah langka.Penunjukan "darurat global" WHO menempatkan monkeypox dalam kategori yang sama dengan pandemi COVID-19.Sekarang ada lebih dari 16.000 kasus cacar monyet di luar Afrika, kira-kira lima kali lipat jumlah ketika para penasihat bertemu pada bulan Juni dan menolak untuk secara resmi menyatakannya sebagai darurat kesehatan masyarakat.Meningkatnya kasus menyebabkan organisasi untuk membentuk kembali komite darurat.Masih sdikitnya konsensus di antara para ahli di komite darurat WHO menyebabkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus membuat keputusan untuk menyatakan darurat kesehatan masyarakat."Kami memiliki wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat melalui mode penularan baru, yang terlalu sedikit kami pahami," kata Tedros.“Meskipun saya menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk saat ini, ini adalah wabah yang terkonsentrasi di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, terutama mereka yang memiliki banyak pasangan seksual,” tambahnya."Itu berarti bahwa ini adalah wabah yang dapat dihentikan dengan strategi yang tepat di kelompok yang tepat.”Di AS, ada hampir 3.000 kasus cacar monyet, termasuk dua anak.Wabah yang meningkat juga telah mendorong Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk memesan tambahan 2,5 juta dosis vaksin cacar monyet.[IT/AR]