Panglima TNI Andika Perkasa Terima Kunjungan Panglima Militer AS Mark Milley

IslamTimes - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormatan US Chaiman of The Joint Chief of Staff Jenderal Mark A. Milley. Ini adalah kedatangan Milley sebagai pemimpin tertinggi militer Amerika Serikat setelah 14 tahun tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia.

"Kedatangan US Chaiman of The Joint Chief of Staff General Mark A. Milley bertujuan untuk menjalin kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Indonesia," demikian keterangan tertulis TNI, Minggu, 24 Juli 2022.Milley tiba di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pukul 14.09 WIB. Milley yang datang ditemani oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim langsung disambut Jenderal Andika di depan Gedung Soedirman, Mabes TNI.Setelah itu, acara kunjungan ini dilanjutkan dengan upacara kehormatan di lapangan Plaza Mabes TNI yang melibatkan 94 pasukan Kostrad, 94 marinir, dan 94 dari Paskhas. Usai pelaksanaan upacara, Andika mengajak Milley berkeliling Mabes TNI.Setelah itu, barulah Andika Perkasa menjamu makan siang Milley dan rombongan sambil menyaksikan persembahan musik dari Orchestra Ditajenad. Setelah itu, Andika dan Milley melanjutkan pertemuan.Jenderal Mark AA Milley: Indonesia negara penting untuk ASKepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark AA Milley menyatakan Indonesia merupakan negara penting bagi AS."Penting bagi Asia Tenggara, Asia, dan seluruh dunia," kata Mark Milley, usai bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Mabes TNI, di Cilangkap, Jakarta, Minggu (24/7).Dia menjelaskan lebih dari dua pertiga perdagangan internasional melewati wilayah pasifik dan sebagian besar datang lewat jalur laut di Indonesia."Sebagai negara terbesar keempat dan negara Muslim terbesar, serta militer profesional yang tangguh dan mitra militer AS," ujarnya pula.Dia mengajak Indonesia untuk bahu-membahu bersama TNI dan rakyat Indonesia. Selain itu, dia juga mendukung informasi dan negara lain di kawasan untuk mempererat kerja sama di masa depan.Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat ditandai kunjungan Kepala Staf Gabungan AS/Chairman of The Joint Chiefs of Staff (CJCS) General Mark AA Milley di Mabes TNI, Jakarta, Minggu."Kedatangan ini setelah 14 tahun tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia," kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.Andika mengungkapkan berbagai hal menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, dengan tujuan meningkatkan persahabatan, pelatihan bersama untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menghadapi tantangan keamanan.[IT/r/Tempo/Antara]