China Meningkatkan Peringatan kepada AS atas Kemungkinan Kunjungan Pelosi ke Taiwan

IslamTimes - China telah mengeluarkan peringatan khusus yang keras kepada pemerintahan Biden tentang kemungkinan perjalanan ke Taiwan pada Agustus oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi, Financial Times melaporkan pada hari Sabtu (23/7).

Laporan itu mengutip enam orang yang akrab dengan peringatan China yang mengatakan bahwa mereka secara signifikan lebih kuat daripada ancaman yang dibuat Beijing di masa lalu ketika tidak senang dengan tindakan atau kebijakan AS di Taiwan, yang diklaim oleh China.Retorika khusus menyatakan kemungkinan tanggapan militer, Financial Times mengutip beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut.Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri menolak mengomentari laporan tersebut. Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters pada hari Minggu (24/7).The Financial Times melaporkan pada hari Senin bahwa Pelosi berencana untuk mengunjungi Taiwan pada bulan Agustus.Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari berikutnya kunjungannya ke Taiwan akan secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial China, dan Amerika Serikat akan menanggung konsekuensi dari tanggapannya.[IT/r]