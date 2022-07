Utusan Khusus AS Mengunjungi Ukraina, Berjanji untuk Melanjutkan Aliran Senjata

IslamTimes - Delegasi senior Kongres AS telah mengunjungi Ukraina, menjanjikan Kiev untuk mencoba memastikan aliran senjata yang berkelanjutan ke negara itu untuk berperang melawan pasukan Rusia.

Delegasi itu, yang termasuk Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, Adam Smith, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada hari Sabtu (23/7)."Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia, telah mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan ekonomi, militer, dan kemanusiaan," kata delegasi dalam sebuah pernyataan."Kami akan terus mencari cara untuk mendukung Presiden Zelensky dan rakyat Ukraina seefektif mungkin," tambah mereka.Kunjungan ini dilakukan setelah istri Zelensky, Olena Zelenska, pergi ke AS pekan lalu untuk memohon bantuan lebih lanjut. Setelah permohonannya, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyuarakan keprihatinan mengenai keselamatan pribadi Zelensky.Dia mengatakan AS membantu keamanan pemimpin Ukraina dan memberikan jaminan bahwa pasokan senjata ke Kiev akan terus berlanjut.Dalam berita terkait, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington akan mengirim empat lagi sistem roket artileri mobilitas tinggi ke Ukraina, sehingga total yang disediakan sejauh ini menjadi 16.Pernyataan dari delegasi pada hari Sabtu tidak membuat referensi khusus untuk transfer senjata.Secara terpisah, Smith dikutip mengatakan kepada Radio Free Europe/Radio Liberty yang didukung AS bahwa Washington dan sekutunya siap untuk menyerahkan lebih banyak sistem peluncuran roket.Sejak dimulainya kampanye militer Rusia pada 24 Februari, AS telah menghabiskan $8 miliar untuk bantuan militer ke Kiev.Rusia: Serangan di Odesa menghantam kapal militerJuru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan pasukan Rusia menyerang kapal militer Ukraina di pelabuhan Odesa di Ukraina dengan rudal presisi tinggi.“Rudal Kalibr menghancurkan infrastruktur militer pelabuhan Odesa, mengirim kapal militer Ukraina ke alamat favorit rezim Kiev dalam serangan presisi,” Zakharova memposting di Telegram.Komentar Zakharova muncul setelah Zelensky menuduh Rusia menyerang pelabuhan Odesa sehari setelah kesepakatan gandum dengan PBB, Turki dan Ukraina.Ukraina menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin "meludahi muka" kesepakatan untuk membuka blokir ekspor biji-bijian yang ditengahi oleh PBB dan Turki.Tetapi Turki mengatakan pada hari Sabtu bahwa Rusia membantah melakukan serangan terhadap pelabuhan tersebut."Rusia mengatakan kepada kami bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan ini dan mereka melihat masalah ini dengan sangat cermat," kata Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar.Militer Ukraina mengatakan pertahanan udaranya telah menembak jatuh dua rudal jelajah tetapi dua lagi menghantam pelabuhan itu Sabtu.[IT/r]