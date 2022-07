NYT: Sikap Rusia Turki Mengganggu Biden 

IslamTimes - Turki terus menjadi “sumber kejengkelan besar” bagi pemerintahan presiden AS, Joe Biden, New York Times telah melaporkan. Menurut outlet tersebut, sikap Ankara terhadap krisis Ukraina adalah bagian dari masalah yang lebih luas.

Outlet berita menggambarkan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai 'sakit kepala' bagi WashingtonKeterlibatan Ankara dalam kesepakatan yang ditengahi PBB mengenai ekspor gandum Ukraina antara Moskow dan Kiev beberapa hari lalu disambut oleh Washington, tetapi tidak berarti bahwa semua masalah dalam hubungan AS-Turki telah diselesaikan, outlet tersebut memperingatkan dalam artikel hari Sabtu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah digambarkan di dalamnya sebagai "sakit kepala" dan "sumber iritasi substansial" bagi Washington.The Times mengutip Perwakilan DPR AS Chris Pappas (D-New Hampshire), yang mengklaim bahwa “Turki telah memainkan kedua sisi pagar di Ukraina. Mereka bukanlah sekutu yang bisa diandalkan yang seharusnya bisa kita andalkan.”“Saya pikir pemerintahan Biden perlu mengambil sikap yang lebih kuat,” tegas Pappas.Anggota NATO Ankara telah mengutuk operasi militer Moskow di Ukraina dan memasok pasukan Kiev dengan drone Bayraktar, tetapi pada saat yang sama menolak untuk bergabung dengan sanksi internasional terhadap Rusia dan terus berurusan dengan negara itu.Pada hari Selasa (19/7), presiden Turki mengunjungi Tehran untuk berbicara dengan rekan-rekannya dari Iran dan Rusia Ebrahim Raisi dan Vladimir Putin, NYT mengutip para analis dalam menunjukkan bahwa “gambar dua saingan utama Amerika dengan Erdogan, pemimpin negara NATO, bentrok dengan narasi Barat tentang Iran dan Rusia yang sangat terisolasi.”Pertikaian lain antara AS dan Turki adalah peringatan baru Ankara minggu ini yang akan memblokir aksesi Finlandia dan Swedia ke keanggotaan blok NATO yang dipimpin Amerika jika kedua negara Nordik gagal memenuhi janji mereka untuk mengekstradisi anggota kelompok Kurdi yang dianggap Turki sebagai teroris. Dengan menggunakan hak vetonya, Erdogan “akan sangat mempermalukan aliansi dan pemerintahan Biden saat mereka bekerja untuk melawan Rusia,” artikel itu memperingatkan.Pemimpin Turki mungkin secara khusus cenderung untuk membatalkan tawaran oleh Helsinki dan Stockholm karena Kongres tampaknya tidak akan mengizinkan Biden untuk memenuhi janjinya menjual jet tempur F-16 ke Ankara, tambahnya.Turki tertarik dengan pesawat-pesawat itu setelah pemerintahan Donald Trump sebelumnya memblokir negara itu untuk mendapatkan F-35 sebagai tanggapan atas keputusan negara itu untuk mempersenjatai diri dengan sistem rudal anti-pesawat S-400 buatan Rusia.Ankara memiliki keluhan lain dengan Washington, antara lain, keengganan AS untuk menyerahkan ulama pengasingan Fethullah Gulen, yang dituduh mendalangi kudeta militer yang gagal di Turki pada 2016, dan atas dukungan Amerika untuk pejuang Kurdi di Suriah. Kurdi membantu AS mengatasi Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS/ISIL), tetapi pihak berwenang Turki memandang mereka sebagai ancaman keamanan utama.AS sangat prihatin dengan rencana Turki untuk menyerang wilayah Kurdi di Suriah utara karena ISIS dapat mengambil keuntungan dari langkah ini, NYT menunjukkan, mengutip pernyataan Dana Stroul, wakil asisten menteri pertahanan.Erdogan ada di tim kami, tetapi kemudian dia melakukan hal-hal yang jelas tidak baik untuk tim kami. Dan saya tidak melihat perubahan itu," kata mantan petugas layanan luar negeri Elizabeth Shackelford kepada surat kabar itu.Tetapi, menurut pejabat administrasi Biden yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan outlet tersebut, akan “merugikan diri sendiri” bagi Washington untuk menghapus pemimpin Turki sepenuhnya karena “posisi bangsanya di persimpangan Timur dan Barat secara strategis penting dan memungkinkan dia untuk menjadi teman bicara dengan tetangga yang lebih merepotkan.”[IT/r]