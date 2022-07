Anggota Parlemen AS: Senjata Biologis Dapat Menargetkan DNA dan Pasokan Makanan

Islam Times - Senjata biologi dan kimia berpotensi menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi AS yang tidak dapat ditangani negara itu, kata panel anggota parlemen dan pemimpin militer kepada audiens di Forum Keamanan Aspen pada hari Jumat, Axios melaporkan.

Pandemi COVID-19 menggarisbawahi betapa patogen yang melemahkan dan berbahaya secara global dapat terjadi jika sengaja direkayasa dan dilepaskan.Kembali pada bulan Mei, mantan pejabat federal memperingatkan bahwa AS tidak siap untuk kemungkinan perang kuman.Jenderal Angkatan Darat Richard Clarke, komandan Komando Operasi Khusus AS, mengatakan senjata kimia seperti klorin dan gas mustard telah digunakan pada 2014-2016 oleh aktor seperti ISIS di Irak dan Suriah.Clark mengatakan aktor non-negara seperti ISIS atau al-Qaeda terus mencari senjata ini "karena mereka menanamkan rasa takut." Karena itu, perlu untuk mengembangkan kemampuan untuk melindungi pasukan AS yang berada di dekatnya, yang sedang dikerjakan AS, kata Clarke.Clarke menambahkan bahwa aktor negara seperti Rusia juga bisa menjadi ancaman.“Rusia bersedia menggunakannya untuk melawan lawan politik. Mereka bersedia menggunakannya di tanah mereka sendiri, tetapi kemudian masuk ke tanah sekutu NATO di Inggris dan menggunakannya," kata Clark, menyinggung serangan agen saraf terhadap warga Inggris Sergei Skripal dan putrinya Yulia pada tahun 2018."Saat kita melangkah ke masa depan, kita harus bersiap untuk kemungkinan itu. Dan saya rasa kita tidak membicarakannya sebanyak yang seharusnya dan mencari metode untuk terus memeranginya."“Sekarang ada senjata yang sedang dikembangkan, dan sudah dikembangkan, yang dirancang untuk menargetkan orang-orang tertentu,” kata Rep. Jason Crow (D-Colo.), anggota Komite Senat Layanan Bersenjata and Komite Permanen Senat untuk Intelligence."Itulah dia, di mana Anda benar-benar dapat mengambil DNA seseorang, Anda tahu, profil medis mereka, dan Anda dapat menargetkan senjata biologis yang akan membunuh orang itu atau membawa mereka keluar dari medan perang atau membuat mereka tidak bisa dioperasi," kata Crow."Anda tidak dapat berdiskusi tentang ini tanpa membicarakan privasi dalam data komersial, dan perlindungan data komersial, karena ekspektasi privasi telah menurun selama 20 tahun terakhir."“Orang-orang akan dengan cepat meludah ke dalam cangkir dan mengirimkannya ke 23andMe dan mendapatkan data yang sangat tertarik tentang latar belakang mereka — dan coba tebak? DNA mereka sekarang dimiliki oleh perusahaan swasta. Itu dapat dijual ... dengan sedikit perlindungan kekayaan intelektual atau perlindungan privasi, dan kita tidak memiliki rezim hukum dan peraturan yang mengaturnya.""Data itu sebenarnya akan diperoleh dan dikumpulkan oleh musuh kita untuk pengembangan sistem ini," Crow memperingatkan.Senator Joni Ernst (R-Iowa), anggota Subkomite Senat tentang Ancaman dan Kemampuan yang Muncul dan Komite Layanan Bersenjata, menambahkan bahwa senjata biologis bisa sama berbahayanya jika dirancang untuk menargetkan sistem pangan daripada manusia."Jika kita melihat ketahanan pangan, dan apa yang bisa dilakukan musuh kita dengan senjata biologis yang diarahkan ke peternakan kita, di sektor pertanian kita?" Ernst bertanya."Avian influenza yang sangat patogen, demam babi Afrika, semua hal ini telah beredar di seluruh dunia, tetapi jika ditargetkan oleh musuh, kita tahu bahwa itu membawa kerawanan pangan. Kerawanan pangan mendorong banyak kerawanan lain di seluruh dunia," dia menambahkan."Ada beberapa cara kita dapat melihat senjata biologis dan kebutuhan untuk memastikan tidak hanya kita mengamankan manusia, tetapi juga makanan yang akan menopang kita," kata Ernst, seraya menambahkan bahwa dia yakin makanan akan semakin dipersenjatai di masa depan, menunjuk pada bagaimana Rusia telah mempersenjatai makanan dalam perangnya di Ukraina sebagai contoh.[IT/AR]